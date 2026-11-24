Aveai sâmbăta liberă, iar acum apari în tura de după-amiază. Dacă lucrezi după un program deoarece orarul tău variază, regula generală în Norvegia este să îți cunoști turele cu cel puțin 14 zile înainte. Răspunsul poate fi diferit dacă te sună pentru a acoperi ore izolate.

Primul lucru este să afli ce s-a întâmplat. Compania a schimbat o tură care figura deja în program sau îți oferă una nouă? Păstrează orarul anterior și mesajul cu data modificării. Cu aceste două date, va fi mai ușor să vorbești cu persoana care organizează turele.

Dacă aveai deja un program În norvegiană, programul poate fi numit arbeidsplan, vaktliste sau turnusplan. Potrivit Inspecției Muncii, atunci când orarul variază și contractul nu permite să știi în ce zile și la ce ore vei lucra, compania trebuie să întocmească un plan scris. Ca regulă generală, trebuie să îl discute cu reprezentanții angajaților și să îl pună la dispoziția personalului cu cel puțin 14 zile înainte de a începe să se aplice.

Compania poate modifica și un program publicat. În mod normal, trebuie să discute schimbarea cu reprezentanții angajaților și să anunțe cu 14 zile înainte. Un contract colectiv de muncă (tariffavtale) poate stabili un alt termen. Din iulie 2024, contractele de muncă trebuie să indice procedura urmată de companie pentru schimbarea turelor. Ghidul Inspecției Muncii despre programe, în engleză

Dacă te întreabă astăzi dacă poți lucra mâine Puteți conveni asupra unei ture cu un preaviz mai scurt. Ca regulă generală, poți refuza o astfel de ofertă. Există excepții. De exemplu, contractul colectiv poate permite un preaviz mai scurt. Există, de asemenea, reguli specifice pentru situații neprevăzute în care este necesară evitarea unor pagube și pentru ore suplimentare dispuse dintr-o nevoie excepțională și temporară.

Situația ta Ce este bine să verifici Îți schimbă o tură de după-amiază care figura deja în plan Data anunțului, programul anterior și contractul colectiv aplicabil Lucrezi când te sună și îți oferă o tură nouă Dacă acceptaseși deja acea tură sau dacă îți cer disponibilitatea Ai acceptat deja o tură, iar compania o anulează Mesajul de confirmare și clauzele de anulare din contract

Dacă lucrezi la chemare (tilkallingsvikar), în mod normal nu ai dreptul să primești cu 14 zile înainte un plan al viitoarelor oferte de muncă. Dacă firma îți atribuie totuși un program, trebuie să respecte regulile privind modificarea acestuia.

Dacă ai convenit deja să lucrezi într-o anumită tură, Inspecția indică faptul că, în principiu, trebuie să fii plătit pentru ea chiar dacă este anulată. Verifică dacă firma și-a rezervat posibilitatea de a o anula și ce prevede contractul tău. Du acordul și mesajul de anulare la reprezentantul angajaților dacă trebuie să îți verifici cazul.