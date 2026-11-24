Du hadde fri på lørdag, og nå står du oppført på ettermiddagsvakt. Hvis du jobber etter en vaktplan fordi arbeidstiden din varierer, er hovedregelen i Norge at du skal kjenne vaktene dine minst 14 dager i forveien. Svaret kan være annerledes dersom du blir ringt inn for å dekke enkelttimer.

Det første er å finne ut hva som har skjedd. Har virksomheten endret en vakt som allerede sto i vaktplanen, eller tilbyr den deg en ny vakt? Ta vare på den tidligere planen og meldingen med datoen for endringen. Med disse to opplysningene blir det enklere å snakke med den som organiserer vaktene.

Hvis du allerede hadde en vaktplan På norsk kan vaktplanen kalles arbeidsplan, vaktliste eller turnusplan. Ifølge Arbeidstilsynet må virksomheten lage en skriftlig plan når arbeidstiden varierer og arbeidsavtalen ikke gjør det mulig å vite hvilke dager og på hvilke tidspunkter du skal arbeide. Som hovedregel skal planen drøftes med de tillitsvalgte og gjøres tilgjengelig for de ansatte minst 14 dager før den begynner å gjelde.

Virksomheten kan også endre en publisert vaktplan. Vanligvis skal endringen drøftes med de tillitsvalgte, og det skal gis 14 dagers varsel. En tariffavtale (tariffavtale) kan fastsette en annen frist. Fra juli 2024 skal arbeidsavtaler opplyse om fremgangsmåten virksomheten følger for å endre vakter. Arbeidstilsynets veiledning om vaktplaner, på engelsk

Hvis de spør deg i dag om du kan jobbe i morgen Dere kan avtale en vakt med kortere varsel. Som hovedregel kan du avslå et slikt tilbud. Det finnes unntak. Tariffavtalen kan for eksempel tillate kortere varsel. Det finnes også særskilte regler for uforutsette situasjoner der det er nødvendig å forebygge skade, og for overtidsarbeid som pålegges på grunn av et særlig og tidsavgrenset behov.

Din situasjon Hva det er lurt å kontrollere En ettermiddagsvakt som allerede sto i planen, blir endret Varslingsdato, tidligere vaktplan og gjeldende tariffavtale Du jobber på tilkalling og får tilbud om en ny vakt Om du allerede hadde godtatt vakten, eller om de spør om tilgjengeligheten din Du har allerede godtatt en vakt, og virksomheten avlyser den Bekreftelsesmelding og avbestillingsvilkår i arbeidsavtalen

Hvis du jobber på tilkalling (tilkallingsvikar), har du normalt ikke rett til å få en plan over framtidige jobbtilbud 14 dager i forveien. Dersom virksomheten likevel setter deg opp i en vaktplan, må den følge reglene for å endre den.

Hvis du allerede har avtalt å jobbe en bestemt vakt, opplyser Arbeidstilsynet at du i utgangspunktet har rett på betaling selv om vakten blir avlyst. Sjekk om virksomheten har forbeholdt seg retten til å avlyse, og hva arbeidsavtalen din sier. Ta med avtalen og avbestillingsmeldingen til den tillitsvalgte dersom du trenger å få saken din vurdert.