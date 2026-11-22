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Електроенергія польською

Маєте Norgespris? Договір із постачальником електроенергії все одно має значення

Фіксована ставка Norgespris стосується лише самої електроенергії. У договорі з постачальником можуть бути додаткові платежі та інші умови. Консультант Viddakraft, партнера MultiNOR, польською пояснить, з яких платежів складається договір і як змінити постачальника.

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Розмова не зобов’язує ні до чого. Viddakraft — норвезький постачальник енергії. Norgespris ви замовляєте самостійно в Elhub Min side.