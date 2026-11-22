22.11.2026 19:28
У понеділок електроенергія майже по 4 крони, з середи — мороз. Скільки заплатите і де буде найхолодніше
Скільки коштує електроенергія в понеділок
- Осло та схід країни – у середньому 2,96 крони, найдорожче — 3,85 крони о 18:00,
- Крістіансанд і Ставангер – у середньому 3,13 крони, найдорожче — 4,09 крони о 18:00,
- Берген – у середньому 3,02 крони, найдорожче — 3,95 крони о 18:00,
- Тронгейм і Олесунн – у середньому 1,64 крони, найдорожче — 2,11 крони о 17:00,
- Будe та Тромсе – у середньому 0,33 крони, найдорожче — 0,48 крони о 18:00 (на півночі домогосподарства не платять ПДВ за електроенергію).
На півдні це приблизно на 20 відсотків більше, ніж у неділю. Цього року середня добова ціна була там вищою лише 9, 10 і 11 листопада. Найдешевше буде вночі, між 00:00 і 06:00: в Осло приблизно 2,40 крони. Ціни наводить сервіс hvakosterstrommen.no, а порівняння з іншими днями — наші розрахунки.
Скільки ви заплатите насправді
- біржова ціна з компенсацією (strømstøtte) – приблизно 1,25 крони за кіловат-годину,
- Norgespris – 0,50 крони незалежно від години,
- біржова ціна без компенсації – повні 3,85 крони.
Компенсація діє, коли ціна в конкретну годину перевищує 77 ере без ПДВ. Держава покриває 90 відсотків перевищення. Подавати заяву не потрібно: кошти віднімає з рахунку оператор мережі. Ліміт становить 5000 кВт·год на місяць. Компенсація не надається за електроенергію в дачному будинку (hytte). Правила описує управління NVE.
За наявності компенсації прання вночі замість 18:00 дає невелику різницю: в Осло приблизно 15 ере на кіловат-годині.
Де буде найхолодніше
- Рерус: −25 градусів у середу,
- Тюнсет: −23 градуси в середу,
- Ельверум: −14 градусів у четвер,
- Конгсвінгер: −13 градусів у четвер і п’ятницю,
- Ліллегаммер: −11 градусів у середу й п’ятницю,
- Гамар, Конгсберг, Восс і Тронгейм: −10 градусів,
- Осло, Драммен і Фредрікстад: −8 градусів у четвер,
- Берген і Ставангер: −4 градуси,
- Крістіансанд і Олесунн: −2 градуси.
В Осло із середи до суботи температура не підніматиметься вище нуля. На північному узбережжі буде тепліше: у Тромсе й Альті в середу — до 5 градусів вище нуля. Прогноз ще може змінитися.
Буде майже навпаки, ніж можна було б припустити. Найхолодніше буде на півдні та сході країни, а в Північній Норвегії — навпаки, найтепліше.
Із середи в багатьох місцях мороз триматиметься цілодобово. Ілюстративне фото.Фото: Colourbox/NAF
Слизько вже зараз
Не поливайте замерзле скло теплою водою. «Окріп однозначно є найбільш ризикованим, і його ніколи не слід використовувати» — каже виданню DinSide Геннінг Суннволл із компанії Hurtigruta Carglass. Він також не рекомендує літню воду: різниця температур може збільшити невелику тріщину, а вода може знову замерзнути. Краще поступово нагрівати скло обдувом і скористатися пластиковим скребком, коли лід почне відтавати.
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