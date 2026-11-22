22.11.2026 19:28
Pirmadienį elektra kainuos beveik 4 kronas, nuo trečiadienio – šaltis. Kiek mokėsite ir kur bus šalčiausia
Kiek pirmadienį kainuoja elektra
- Oslas ir rytinė šalies dalis – vidutiniškai 2,96 kr, brangiausia – 3,85 kr 18 val.,
- Kristiansandas ir Stavangeris – vidutiniškai 3,13 kr, brangiausia – 4,09 kr 18 val.,
- Bergenas – vidutiniškai 3,02 kr, brangiausia – 3,95 kr 18 val.,
- Trondheimas ir Ålesundas – vidutiniškai 1,64 kr, brangiausia – 2,11 kr 17 val.,
- Bodø ir Tromsø – vidutiniškai 0,33 kr, brangiausia – 0,48 kr 18 val. (šiaurėje namų ūkiai už elektrą PVM nemoka).
Pietuose tai maždaug 20 proc. daugiau nei sekmadienį. Šiemet vidutinė paros kaina ten buvo aukštesnė tik lapkričio 9, 10 ir 11 dienomis. Pigiausia bus naktį, nuo 0 iki 6 val.: Osle – apie 2,40 kr. Kainas pateikia tarnyba hvakosterstrommen.no, palyginimas su kitomis dienomis yra mūsų skaičiavimas.
Kiek iš tikrųjų mokėsite
- biržos kaina su kompensacija (strømstøtte) – apie 1,25 kr už kilovatvalandę,
- Norgespris – 0,50 kr, nepriklausomai nuo valandos,
- biržos kaina be kompensacijos – visi 3,85 kr.
Kompensacija taikoma, kai konkrečią valandą kaina viršija 77 øre be PVM. Valstybė padengia 90 proc. viršijančios dalies. Prašymo teikti nereikia: pinigus iš sąskaitos atskaičiuoja tinklo operatorius. Riba – 5000 kWh per mėnesį. Kompensacija netaikoma elektrai vasarnamyje (hytte). Taisykles aprašo NVE tarnyba.
Esant kompensacijai, skalbimas naktį, o ne 18 val., sutaupo nedaug: Osle apie 15 øre už kilovatvalandę.
Kur bus šalčiausia
- Røros: trečiadienį −25 laipsniai,
- Tynset: trečiadienį −23 laipsniai,
- Elverum: ketvirtadienį −14 laipsnių,
- Kongsvinger: ketvirtadienį ir penktadienį −13 laipsnių,
- Lillehammer: trečiadienį ir penktadienį −11 laipsnių,
- Hamar, Kongsberg, Voss ir Trondheim: −10 laipsnių,
- Oslo, Drammen ir Fredrikstad: ketvirtadienį −8 laipsniai,
- Bergen ir Stavanger: −4 laipsniai,
- Kristiansand ir Ålesund: −2 laipsniai.
Osle nuo trečiadienio iki šeštadienio temperatūra neturėtų pakilti virš nulio. Šiaurinėje pakrantėje bus šilčiau: Tromsø ir Altoje trečiadienį – iki 5 laipsnių šilumos. Prognozė dar gali pasikeisti.
Bus beveik priešingai, nei būtų galima manyti. Šalčiausia bus šalies pietuose ir rytuose, o Šiaurės Norvegijoje – net šilčiausia.
Nuo trečiadienio daugelyje vietų šaltis turėtų laikytis visą parą. Iliustracinė nuotrauka.Nuotr. Colourbox/NAF
Slidu jau dabar
Apledėjusio stiklo nepilkite šiltu vandeniu. „Verdantis vanduo neabejotinai yra rizikingiausias ir jo niekada nereikėtų naudoti“ – portalui „DinSide“ sako Henningas Sundvollas iš įmonės „Hurtigruta Carglass“. Jis nerekomenduoja ir drungno vandens: temperatūrų skirtumas gali padidinti mažą įtrūkį, o vanduo gali vėl užšalti. Geriau stiklą šildyti palaipsniui oro srautu ir, ledui pradėjus tirpti, naudoti plastikinį grandiklį.
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