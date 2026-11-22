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Electricidad en polaco

¿Tienes Norgespris? Tu contrato con el proveedor de electricidad sigue siendo importante

La tarifa fija Norgespris solo se aplica a la energía. El contrato con el proveedor puede incluir cargos adicionales y otras condiciones. Un asesor de Viddakraft, socio de MultiNOR, te explicará en polaco qué cargos incluye el contrato y cómo cambiar de proveedor.

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La conversación no implica compromiso. Viddakraft es un proveedor noruego de energía. Debes solicitar Norgespris por tu cuenta en Elhub Min side.