22.11.2026 19:28
El lunes, la electricidad costará cerca de 4 coronas; desde el miércoles, heladas. Cuánto pagarás y dónde hará más frío
Cuánto cuesta la electricidad el lunes
- Oslo y el este del país – media de 2,96 coronas; máximo de 3,85 coronas a las 18:00,
- Kristiansand y Stavanger – media de 3,13 coronas; máximo de 4,09 coronas a las 18:00,
- Bergen – media de 3,02 coronas; máximo de 3,95 coronas a las 18:00,
- Trondheim y Ålesund – media de 1,64 coronas; máximo de 2,11 coronas a las 17:00,
- Bodø y Tromsø – media de 0,33 coronas; máximo de 0,48 coronas a las 18:00 (en el norte, los hogares no pagan IVA por la electricidad).
En el sur, esto supone aproximadamente un 20 % más que el domingo. Este año, el precio medio diario solo fue superior allí los días 9, 10 y 11 de noviembre. Será más barato por la noche, entre las 0:00 y las 6:00: en Oslo, alrededor de 2,40 coronas. Los precios los proporciona el servicio hvakosterstrommen.no; la comparación con otros días es cálculo nuestro.
Cuánto pagarás realmente
- precio de mercado con ayuda (strømstøtte) – alrededor de 1,25 coronas por kilovatio-hora,
- Norgespris – 0,50 coronas, independientemente de la hora,
- precio de mercado sin ayuda – las 3,85 coronas completas.
La ayuda se aplica cuando el precio en una hora determinada supera 77 øre sin IVA. El Estado cubre el 90 % del exceso. No hay que presentar solicitud: el operador de red descuenta el importe de la factura. El límite es de 5.000 kWh al mes. No hay ayuda para la electricidad de una casa de vacaciones (hytte). Las normas están descritas por la autoridad NVE.
Con la ayuda, poner una lavadora por la noche en vez de a las 18:00 supone poca diferencia: en Oslo, unos 15 øre por kilovatio-hora.
Dónde hará más frío
- Røros: −25 grados el miércoles,
- Tynset: −23 grados el miércoles,
- Elverum: −14 grados el jueves,
- Kongsvinger: −13 grados el jueves y el viernes,
- Lillehammer: −11 grados el miércoles y el viernes,
- Hamar, Kongsberg, Voss y Trondheim: −10 grados,
- Oslo, Drammen y Fredrikstad: −8 grados el jueves,
- Bergen y Stavanger: −4 grados,
- Kristiansand y Ålesund: −2 grados.
En Oslo, desde el miércoles hasta el sábado, la temperatura no debería subir por encima de cero. En la costa norte será más cálido: en Tromsø y Alta, el miércoles se esperan hasta 5 grados positivos. El pronóstico aún puede cambiar.
Será casi al contrario de lo que podría pensarse. Hará más frío en el sur y el este del país, mientras que en el norte de Noruega será, de hecho, donde más calor haga.
Desde el miércoles, en muchos lugares las heladas deberían durar todo el día. Foto ilustrativa.Foto: Colourbox/NAF
Ya hay hielo
No viertas agua caliente sobre un parabrisas helado. «El agua hirviendo es, sin duda, la opción más arriesgada y nunca debe utilizarse», afirma Henning Sundvoll, de Hurtigruta Carglass, al medio DinSide. Tampoco recomienda agua tibia: la diferencia de temperatura puede agrandar una pequeña grieta y el agua puede volver a congelarse. Es mejor calentar el cristal gradualmente con el flujo de aire y usar un raspador de plástico cuando el hielo empiece a desprenderse.
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