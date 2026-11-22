22.11.2026 19:28
Luni, electricitatea costă aproape 4 coroane, iar de miercuri vine gerul. Cât vei plăti și unde va fi cel mai frig
Cât costă electricitatea luni
- Oslo și estul țării – în medie 2,96 kr, cel mai mult 3,85 kr la ora 18,
- Kristiansand și Stavanger – în medie 3,13 kr, cel mai mult 4,09 kr la ora 18,
- Bergen – în medie 3,02 kr, cel mai mult 3,95 kr la ora 18,
- Trondheim și Ålesund – în medie 1,64 kr, cel mai mult 2,11 kr la ora 17,
- Bodø și Tromsø – în medie 0,33 kr, cel mai mult 0,48 kr la ora 18 (în nord, gospodăriile nu plătesc TVA pentru electricitate).
În sud, este cu aproximativ 20% mai mult decât duminică. Anul acesta, prețul mediu zilnic a fost mai mare acolo doar pe 9, 10 și 11 noiembrie. Cel mai ieftin va fi noaptea, între orele 0 și 6: în Oslo, aproximativ 2,40 kr. Prețurile sunt furnizate de serviciul hvakosterstrommen.no, iar comparația cu alte zile este calculul nostru.
Cât vei plăti de fapt
- preț de bursă cu subvenție (strømstøtte) – aproximativ 1,25 kr pe kilowatt-oră,
- Norgespris – 0,50 kr, indiferent de oră,
- preț de bursă fără subvenție – întregul preț de 3,85 kr.
Subvenția se aplică atunci când prețul dintr-o anumită oră depășește 77 øre fără TVA. Statul acoperă 90% din diferență. Nu trebuie depusă o cerere: operatorul rețelei deduce banii din factură. Limita este de 5000 kWh pe lună. Subvenția nu se acordă pentru electricitatea consumată la casa de vacanță (hytte). Regulile sunt descrise de autoritatea NVE.
Cu subvenția, spălatul rufelor noaptea în loc de ora 18 aduce o economie mică: în Oslo, aproximativ 15 øre pe kilowatt-oră.
Unde va fi cel mai frig
- Røros: −25 de grade miercuri,
- Tynset: −23 de grade miercuri,
- Elverum: −14 grade joi,
- Kongsvinger: −13 grade joi și vineri,
- Lillehammer: −11 grade miercuri și vineri,
- Hamar, Kongsberg, Voss și Trondheim: −10 grade,
- Oslo, Drammen și Fredrikstad: −8 grade joi,
- Bergen și Stavanger: −4 grade,
- Kristiansand și Ålesund: −2 grade.
În Oslo, de miercuri până sâmbătă, temperatura nu ar trebui să urce peste zero. Pe coasta nordului va fi mai cald: miercuri, în Tromsø și Alta, temperaturile pot ajunge la 5 grade peste zero. Prognoza se poate încă schimba.
Va fi aproape invers decât s-ar putea crede. Cel mai frig va fi în sudul și estul țării, iar în nordul Norvegiei va fi chiar cel mai cald.
De miercuri, în multe locuri, gerul ar urma să se mențină pe tot parcursul zilei. Imagine ilustrativă.Foto: Colourbox/NAF
Alunecos deja acum
Nu turna apă caldă pe parbrizul înghețat. „Apa clocotită este, categoric, cea mai riscantă și nu ar trebui folosită niciodată”, spune pentru DinSide Henning Sundvoll de la compania Hurtigruta Carglass. Nici apa călduță nu o recomandă: diferența de temperatură poate mări o fisură mică, iar apa poate îngheța din nou. Este mai bine să încălzești treptat geamul cu ventilația și să folosești o racletă de plastic atunci când gheața începe să se desprindă.
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