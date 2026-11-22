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Electricitate în poloneză

Ai Norgespris? Contractul cu furnizorul de electricitate contează în continuare

Tariful fix Norgespris se referă doar la energia propriu-zisă. Contractul cu furnizorul poate include taxe suplimentare și alte condiții. Un consultant Viddakraft, partener MultiNOR, îți va explica în poloneză din ce taxe este alcătuit contractul și cum se schimbă furnizorul.

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Conversația nu implică nicio obligație. Viddakraft este un furnizor norvegian de energie. Norgespris îl comanzi personal pe Elhub Min side.