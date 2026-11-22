22 listopada 2026 19:28
W poniedziałek prąd po blisko 4 kr, od środy mróz. Ile zapłacisz i gdzie będzie najzimniej
Ile kosztuje prąd w poniedziałek
- Oslo i wschód kraju – średnio 2,96 kr, najdrożej 3,85 kr o godz. 18,
- Kristiansand i Stavanger – średnio 3,13 kr, najdrożej 4,09 kr o godz. 18,
- Bergen – średnio 3,02 kr, najdrożej 3,95 kr o godz. 18,
- Trondheim i Ålesund – średnio 1,64 kr, najdrożej 2,11 kr o godz. 17,
- Bodø i Tromsø – średnio 0,33 kr, najdrożej 0,48 kr o godz. 18 (na północy gospodarstwa domowe nie płacą VAT od prądu).
Na południu to o około 20 proc. więcej niż w niedzielę. W tym roku średnia cena doby była tam wyższa tylko 9, 10 i 11 listopada. Najtaniej będzie w nocy, między godz. 0 a 6: w Oslo około 2,40 kr. Ceny podaje serwis hvakosterstrommen.no, porównanie z innymi dniami to nasze wyliczenie.
Ile zapłacisz naprawdę
- cena giełdowa z dopłatą (strømstøtte) – około 1,25 kr za kilowatogodzinę,
- Norgespris – 0,50 kr, bez względu na godzinę,
- cena giełdowa bez dopłaty – pełne 3,85 kr.
Dopłata działa, gdy cena w danej godzinie przekracza 77 øre bez VAT. Państwo pokrywa 90 proc. nadwyżki. Nie trzeba składać wniosku: pieniądze odlicza od rachunku operator sieci. Limit to 5000 kWh miesięcznie. Dopłaty nie ma do prądu w domku letniskowym (hytte). Zasady opisuje urząd NVE.
Przy dopłacie pranie w nocy zamiast o godz. 18 daje niewiele: w Oslo około 15 øre na kilowatogodzinie.
Gdzie będzie najzimniej
- Røros: −25 stopni w środę,
- Tynset: −23 stopni w środę,
- Elverum: −14 stopni w czwartek,
- Kongsvinger: −13 stopni w czwartek i piątek,
- Lillehammer: −11 stopni w środę i piątek,
- Hamar, Kongsberg, Voss i Trondheim: −10 stopni,
- Oslo, Drammen i Fredrikstad: −8 stopni w czwartek,
- Bergen i Stavanger: −4 stopnie,
- Kristiansand i Ålesund: −2 stopnie.
W Oslo od środy do soboty temperatura ma nie wzrosnąć powyżej zera. Na wybrzeżu północy będzie cieplej: w Tromsø i Alta w środę do 5 stopni na plusie. Prognoza może się jeszcze zmienić.
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Będzie prawie odwrotnie, niż można by sądzić. Najzimniej będzie na południu i wschodzie kraju, a w północnej Norwegii wręcz najcieplej.
Od środy w wielu miejscach mróz ma trzymać całą dobę. Zdjęcie ilustracyjne.Fot. Colourbox/NAF
Ślisko już teraz
Oblodzonej szyby nie polewaj ciepłą wodą. „Wrząca woda jest zdecydowanie najbardziej ryzykowna i nigdy nie należy jej używać” – mówi serwisowi DinSide Henning Sundvoll z firmy Hurtigruta Carglass. Letniej też nie poleca: różnica temperatur może powiększyć małe pęknięcie, a woda może zamarznąć na nowo. Lepiej ogrzewać szybę stopniowo nawiewem i użyć plastikowej skrobaczki, gdy lód zacznie puszczać.
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