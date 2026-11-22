22.11.2026 19:28
Mandag koster strømmen nesten 4 kr, fra onsdag blir det frost. Hvor mye betaler du, og hvor blir det kaldest?
Hva koster strømmen på mandag?
- Oslo og Østlandet – i snitt 2,96 kr, dyrest: 3,85 kr kl. 18,
- Kristiansand og Stavanger – i snitt 3,13 kr, dyrest: 4,09 kr kl. 18,
- Bergen – i snitt 3,02 kr, dyrest: 3,95 kr kl. 18,
- Trondheim og Ålesund – i snitt 1,64 kr, dyrest: 2,11 kr kl. 17,
- Bodø og Tromsø – i snitt 0,33 kr, dyrest: 0,48 kr kl. 18 (i nord betaler husholdninger ikke merverdiavgift på strøm).
Sør i landet er dette rundt 20 prosent mer enn søndag. I år var gjennomsnittsprisen gjennom døgnet høyere bare 9., 10. og 11. november. Billigst blir det om natten, mellom kl. 0 og 6: rundt 2,40 kr i Oslo. Prisene oppgis av tjenesten hvakosterstrommen.no, mens sammenligningen med andre dager er vår beregning.
Hvor mye betaler du egentlig?
- børspris med strømstøtte – rundt 1,25 kr per kilowattime,
- Norgespris – 0,50 kr, uansett tidspunkt på døgnet,
- børspris uten strømstøtte – hele 3,85 kr.
Strømstøtten gjelder når prisen i en time overstiger 77 øre uten merverdiavgift. Staten dekker 90 prosent av beløpet over denne grensen. Du trenger ikke å søke: nettselskapet trekker beløpet fra regningen. Grensen er 5000 kWh per måned. Det gis ikke strømstøtte til strøm på hytta. Reglene er beskrevet av NVE.
Med strømstøtte sparer du lite på å vaske klær om natten i stedet for kl. 18: rundt 15 øre per kilowattime i Oslo.
Hvor blir det kaldest?
- Røros: −25 grader onsdag,
- Tynset: −23 grader onsdag,
- Elverum: −14 grader torsdag,
- Kongsvinger: −13 grader torsdag og fredag,
- Lillehammer: −11 grader onsdag og fredag,
- Hamar, Kongsberg, Voss og Trondheim: −10 grader,
- Oslo, Drammen og Fredrikstad: −8 grader torsdag,
- Bergen og Stavanger: −4 grader,
- Kristiansand og Ålesund: −2 grader.
I Oslo ventes temperaturen ikke å stige over null fra onsdag til lørdag. Langs nordkysten blir det varmere: I Tromsø og Alta kan temperaturen onsdag nå 5 varmegrader. Varselet kan fortsatt endre seg.
Det blir nesten motsatt av det man kunne tro. Det blir kaldest sør og øst i landet, mens Nord-Norge faktisk blir varmest.
Fra onsdag ventes frosten å vare hele døgnet mange steder. Illustrasjonsfoto.Foto: Colourbox/NAF
Glatt allerede nå
Ikke hell varmt vann på en islagt frontrute. «Kokende vann er klart mest risikabelt og må aldri brukes», sier Henning Sundvoll fra Hurtigruta Carglass til DinSide. Han anbefaler heller ikke lunkent vann: Temperaturforskjellen kan gjøre en liten sprekk større, og vannet kan fryse igjen. Det er bedre å varme opp ruten gradvis med luftstrømmen og bruke en plastskrape når isen begynner å løsne.
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