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Strøm på polsk

Har du Norgespris? Avtalen med strømleverandøren er fortsatt viktig

Den faste Norgespris-satsen gjelder bare selve energien. Avtalen med strømleverandøren kan inneholde ekstra gebyrer og andre vilkår. En rådgiver fra Viddakraft, MultiNORs partner, forklarer på polsk hvilke gebyrer avtalen består av og hvordan du bytter leverandør.

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Samtalen er uforpliktende. Viddakraft er en norsk strømleverandør. Du bestiller selv Norgespris på Elhub Min side.