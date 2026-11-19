październik – rozpoczęto o 53 proc. mniej lokali niż rok wcześniej, sprzedano o 18 proc. mniej,

– rozpoczęto o 53 proc. mniej lokali niż rok wcześniej, sprzedano o 18 proc. mniej, od początku roku – rozpoczęto 10 329 lokali (o 7 proc. mniej), sprzedano 10 696 (o 16 proc. mniej),

– rozpoczęto 10 329 lokali (o 7 proc. mniej), sprzedano 10 696 (o 16 proc. mniej), ostatnie 12 miesięcy – rozpoczęto 14 707 lokali, sprzedano 13 443; organizacja szacuje potrzeby na ponad 28 tys. rocznie.

Dane podała 19 listopada Boligprodusentenes Forening, organizacja firm budujących domy i mieszkania. Obejmują nowe domy i mieszkania, bez rynku wtórnego. „Rozpoczęte” (igangsetting) to liczba lokali, których budowa ruszyła, a nie liczba placów budowy.Najważniejsze liczby:Sprzedaż w październiku była drugą najsłabszą w historii pomiarów dla tego miesiąca. Jeszcze we wrześniu rozpoczętych budów było o 4 proc. więcej niż rok wcześniej, a po sierpniu wynik od początku roku był o 1 proc. na plusie. Po październiku jest o 7 proc. na minusie.