19 listopada 2026 11:22
W Norwegii ruszyło o 53 proc. mniej budów mieszkań. Najsłabszy październik od 2010 roku
Najważniejsze liczby:
- październik – rozpoczęto o 53 proc. mniej lokali niż rok wcześniej, sprzedano o 18 proc. mniej,
- od początku roku – rozpoczęto 10 329 lokali (o 7 proc. mniej), sprzedano 10 696 (o 16 proc. mniej),
- ostatnie 12 miesięcy – rozpoczęto 14 707 lokali, sprzedano 13 443; organizacja szacuje potrzeby na ponad 28 tys. rocznie.
Sprzedaż w październiku była drugą najsłabszą w historii pomiarów dla tego miesiąca. Jeszcze we wrześniu rozpoczętych budów było o 4 proc. więcej niż rok wcześniej, a po sierpniu wynik od początku roku był o 1 proc. na plusie. Po październiku jest o 7 proc. na minusie.
Mieszkania w blokach sprzedają się najsłabiej
- mieszkania w blokach – sprzedano 5 634 (o 20 proc. mniej), rozpoczęto 5 620 (o 5 proc. mniej),
- szeregówki i inne małe domy (småhus) – sprzedano 2 568 (o 13 proc. mniej), rozpoczęto 2 303 (o 16 proc. mniej),
- domy jednorodzinne – sprzedano 2 494 (o 12 proc. mniej), rozpoczęto 2 406 (o 4 proc. mniej),
- domki letniskowe (hytte) – sprzedano 905 (o 39 proc. mniej), rozpoczęto 989 (o 24 proc. mniej).
Sprzedaż wyprzedza budowę. Deweloperzy zwykle zaczynają budować dopiero po sprzedaży części lokali, dlatego słaba sprzedaż dziś przekłada się na mniej budów później.
Rynek nowych mieszkań nie pokazuje żadnych oznak poprawy. Liczba budów rozpoczętych w październiku 2026 roku jest najniższa dla tego miesiąca, odkąd w 2010 roku zaczęliśmy comiesięczne pomiary.
Twój region: tylko w Hordaland i Finnmark buduje się prawie tyle, ile potrzeba
- Akershus – 2 543 rozpoczętych lokali, potrzeba 5 192,
- Hordaland (Bergen) – 2 476, potrzeba 2 485,
- Oslo – 2 053, potrzeba 4 397,
- Rogaland (Stavanger) – 1 969, potrzeba 2 839,
- Trøndelag (Trondheim) – 1 130, potrzeba 2 512,
- Møre og Romsdal – 805, potrzeba 901,
- Østfold – 569, potrzeba 1 643,
- Buskerud (Drammen) – 537, potrzeba 1 371,
- Aust-Agder (Arendal) – 514, potrzeba 627,
- Nordland – 327, potrzeba 441,
- Troms – 287, potrzeba 756,
- Finnmark – 260, potrzeba 264,
- Oppland (Lillehammer) – 258, potrzeba 594,
- Hedmark (Hamar) – 248, potrzeba 808,
- Vestfold (Tønsberg) – 222, potrzeba 1 270,
- Sogn og Fjordane – 201, potrzeba 310,
- Telemark (Skien) – 161, potrzeba 589,
- Vest-Agder (Kristiansand) – 148, potrzeba 1 089.
W całym kraju rozpoczęto 14 707 lokali przy potrzebach 28 088, czyli nieco ponad połowę. W Oslo i Akershus buduje się mniej niż połowę tego, co potrzebne. Najdalej od potrzeb są Vest-Agder, Vestfold, Telemark i Hedmark: tam rozpoczęto mniej niż jedną trzecią.
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Statystyka obejmuje nowe domy i mieszkania. Nie obejmuje remontów, budynków publicznych ani dróg. Zdjęcie ilustracyjne.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Co to oznacza dla pracujących w budowlance
Inne dane z ostatnich tygodni pokazują ten sam kierunek:
- w październiku na postojowym (permittering) było 1 040 osób z branży budowlanej, o 19 proc. więcej niż we wrześniu – podał NAV,
- w 45. tygodniu roku upadłość ogłosiły 43 firmy budowlane, a w 46. tygodniu 25 firm z budownictwa, robót ziemnych i nieruchomości – wynika z zestawień serwisu Byggeindustrien.
Jeśli pracujesz na budowie mieszkań, zapytaj pracodawcę, co firma ma zakontraktowane po zakończeniu obecnego zlecenia. Sprawdź też w umowie okres wypowiedzenia. Gdy firma ograniczy pracę, przez pierwszych 15 dni roboczych postojowego pensję płaci co do zasady pracodawca, a potem można dostać zasiłek z NAV.
Branża czeka na budżet na 2027 rok
Trwają rozmowy o budżecie państwa na 2027 rok. Organizacja oczekuje, że przyniosą rozwiązania, które przyspieszą budowę. Wymienia między innymi:
- więcej pieniędzy dla Husbanken, państwowego banku mieszkaniowego,
- większe dopłaty do komunalnych mieszkań na wynajem,
- zmiany w przepisach o kredytach hipotecznych, które uwzględnią niższe koszty utrzymania nowych mieszkań,
- szybsze procedury planistyczne i budowlane oraz prostsze przepisy techniczne.
Organizacja publikuje dane co miesiąc. Pełny komunikat i prezentacja z liczbami dla regionów są na stronie Boligprodusentene.
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