Akershus – 2 543 igangsatte boliger, behov 5 192,

Hordaland (Bergen) – 2 476, behov 2 485,

Oslo – 2 053, behov 4 397,

Rogaland (Stavanger) – 1 969, behov 2 839,

Trøndelag (Trondheim) – 1 130, behov 2 512,

Møre og Romsdal – 805, behov 901,

Østfold – 569, behov 1 643,

Buskerud (Drammen) – 537, behov 1 371,

Aust-Agder (Arendal) – 514, behov 627,

Nordland – 327, behov 441,

Troms – 287, behov 756,

Finnmark – 260, behov 264,

Oppland (Lillehammer) – 258, behov 594,

Hedmark (Hamar) – 248, behov 808,

Vestfold (Tønsberg) – 222, behov 1 270,

Sogn og Fjordane – 201, behov 310,

Telemark (Skien) – 161, behov 589,

Vest-Agder (Kristiansand) – 148, behov 1 089.

Organisasjonen sammenlignet antallet boliger som ble satt i gang de siste 12 månedene med det årlige behovet for perioden 2026–2030. Behovet ble beregnet på grunnlag av befolkningsprognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene er oppgitt etter den tidligere fylkesinndelingen.I hele landet ble det satt i gang 14 707 boliger, mot et behov på 28 088 – altså litt over halvparten. I Oslo og Akershus bygges det mindre enn halvparten av det som trengs. Lengst unna behovet er Vest-Agder, Vestfold, Telemark og Hedmark: Der ble det satt i gang under en tredjedel.