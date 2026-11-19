19.11.2026 11:22
I Norge ble det satt i gang 53 prosent færre boligbygg. Svakeste oktober siden 2010
De viktigste tallene:
- oktober – det ble satt i gang 53 prosent færre boliger enn året før, og solgt 18 prosent færre,
- siden årsskiftet – det ble satt i gang 10 329 boliger (7 prosent færre), og solgt 10 696 (16 prosent færre),
- de siste 12 månedene – det ble satt i gang 14 707 boliger og solgt 13 443; organisasjonen anslår behovet til over 28 000 i året.
Salget i oktober var det nest svakeste i målingens historie for denne måneden. Så sent som i september var det 4 prosent flere igangsatte boliger enn året før, og etter august var resultatet hittil i år 1 prosent i pluss. Etter oktober er det 7 prosent i minus.
Leiligheter i blokker selger svakest
- leiligheter i blokker – det ble solgt 5 634 (20 prosent færre), og satt i gang 5 620 (5 prosent færre),
- rekkehus og andre småhus – det ble solgt 2 568 (13 prosent færre), og satt i gang 2 303 (16 prosent færre),
- eneboliger – det ble solgt 2 494 (12 prosent færre), og satt i gang 2 406 (4 prosent færre),
- hytter – det ble solgt 905 (39 prosent færre), og satt i gang 989 (24 prosent færre).
Salget går forut for byggingen. Utbyggere begynner vanligvis først å bygge etter at en del av boligene er solgt, og derfor fører svakt salg i dag til færre byggestarter senere.
Markedet for nye boliger viser ingen tegn til bedring. Antallet byggestarter i oktober 2026 er det laveste for denne måneden siden vi begynte med månedlige målinger i 2010.
Din region: Bare i Hordaland og Finnmark bygges det nesten så mye som nødvendig
- Akershus – 2 543 igangsatte boliger, behov 5 192,
- Hordaland (Bergen) – 2 476, behov 2 485,
- Oslo – 2 053, behov 4 397,
- Rogaland (Stavanger) – 1 969, behov 2 839,
- Trøndelag (Trondheim) – 1 130, behov 2 512,
- Møre og Romsdal – 805, behov 901,
- Østfold – 569, behov 1 643,
- Buskerud (Drammen) – 537, behov 1 371,
- Aust-Agder (Arendal) – 514, behov 627,
- Nordland – 327, behov 441,
- Troms – 287, behov 756,
- Finnmark – 260, behov 264,
- Oppland (Lillehammer) – 258, behov 594,
- Hedmark (Hamar) – 248, behov 808,
- Vestfold (Tønsberg) – 222, behov 1 270,
- Sogn og Fjordane – 201, behov 310,
- Telemark (Skien) – 161, behov 589,
- Vest-Agder (Kristiansand) – 148, behov 1 089.
I hele landet ble det satt i gang 14 707 boliger, mot et behov på 28 088 – altså litt over halvparten. I Oslo og Akershus bygges det mindre enn halvparten av det som trengs. Lengst unna behovet er Vest-Agder, Vestfold, Telemark og Hedmark: Der ble det satt i gang under en tredjedel.
Statistikken omfatter nye hus og boliger. Den omfatter ikke oppussing, offentlige bygg eller veier. Illustrasjonsfoto.Foto: Adobe Stock, standardlisens
Hva betyr dette for ansatte i bygg og anlegg
Andre tall fra de siste ukene peker i samme retning:
- I oktober var 1 040 personer fra bygg- og anleggsbransjen permittert, 19 prosent flere enn i september, opplyste NAV,
- i uke 45 gikk 43 byggefirmaer konkurs, og i uke 46 gikk 25 selskaper innen bygg, grunnarbeid og eiendom konkurs, ifølge oversikter fra Byggeindustrien.
Hvis du jobber med boligbygging, spør arbeidsgiveren hva selskapet har av kontrakter etter at det nåværende oppdraget er ferdig. Sjekk også oppsigelsestiden i arbeidsavtalen. Dersom bedriften reduserer arbeidet, betaler arbeidsgiveren som hovedregel lønn de første 15 arbeidsdagene av permitteringen, og deretter kan du få ytelse fra NAV.
Bransjen venter på statsbudsjettet for 2027
Det pågår forhandlinger om statsbudsjettet for 2027. Organisasjonen forventer at de vil føre til løsninger som kan få fart på boligbyggingen. Den nevner blant annet:
- mer penger til Husbanken, den statlige boligbanken,
- større tilskudd til kommunale utleieboliger,
- endringer i boliglånsforskriften som tar hensyn til lavere bokostnader i nye boliger,
- raskere plan- og byggesaksprosesser samt enklere tekniske forskrifter.
Organisasjonen publiserer tall hver måned. Hele pressemeldingen og presentasjonen med tall for regionene finnes på Boligprodusentenes nettside.
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