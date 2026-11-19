19.11.2026 11:22
În Norvegia au început cu 53% mai puține construcții de locuințe. Cel mai slab octombrie din 2010
Cele mai importante cifre:
- octombrie – au fost începute cu 53% mai puține locuințe decât cu un an înainte și s-au vândut cu 18% mai puține,
- de la începutul anului – au fost începute 10 329 de locuințe (cu 7% mai puține), s-au vândut 10 696 (cu 16% mai puține),
- ultimele 12 luni – au fost începute 14 707 locuințe, s-au vândut 13 443; organizația estimează necesarul la peste 28 de mii anual.
Vânzările din octombrie au fost a doua cea mai slabă valoare din istoria măsurătorilor pentru această lună. Încă în septembrie existau cu 4% mai multe construcții începute decât cu un an înainte, iar după august rezultatul de la începutul anului era cu 1% pe plus. După octombrie, este cu 7% pe minus.
Apartamentele din blocuri se vând cel mai slab
- apartamente în blocuri – s-au vândut 5 634 (cu 20% mai puține), au fost începute 5 620 (cu 5% mai puține),
- case înșiruite și alte case mici (småhus) – s-au vândut 2 568 (cu 13% mai puține), au fost începute 2 303 (cu 16% mai puține),
- case unifamiliale – s-au vândut 2 494 (cu 12% mai puține), au fost începute 2 406 (cu 4% mai puține),
- case de vacanță (hytte) – s-au vândut 905 (cu 39% mai puține), au fost începute 989 (cu 24% mai puține).
Vânzările devansează construcțiile. Dezvoltatorii încep de obicei construcția abia după vânzarea unei părți dintre locuințe, de aceea vânzările slabe de astăzi se traduc ulterior în mai puține construcții.
Piața locuințelor noi nu dă niciun semn de îmbunătățire. Numărul construcțiilor începute în octombrie 2026 este cel mai scăzut pentru această lună de când am început măsurătorile lunare în 2010.
Regiunea ta: doar în Hordaland și Finnmark se construiește aproape atât cât este necesar
- Akershus – 2 543 de locuințe începute, necesar: 5 192,
- Hordaland (Bergen) – 2 476, necesar: 2 485,
- Oslo – 2 053, necesar: 4 397,
- Rogaland (Stavanger) – 1 969, necesar: 2 839,
- Trøndelag (Trondheim) – 1 130, necesar: 2 512,
- Møre og Romsdal – 805, necesar: 901,
- Østfold – 569, necesar: 1 643,
- Buskerud (Drammen) – 537, necesar: 1 371,
- Aust-Agder (Arendal) – 514, necesar: 627,
- Nordland – 327, necesar: 441,
- Troms – 287, necesar: 756,
- Finnmark – 260, necesar: 264,
- Oppland (Lillehammer) – 258, necesar: 594,
- Hedmark (Hamar) – 248, necesar: 808,
- Vestfold (Tønsberg) – 222, necesar: 1 270,
- Sogn og Fjordane – 201, necesar: 310,
- Telemark (Skien) – 161, necesar: 589,
- Vest-Agder (Kristiansand) – 148, necesar: 1 089.
În întreaga țară au fost începute 14 707 locuințe, la un necesar de 28 088, adică puțin peste jumătate. În Oslo și Akershus se construiește mai puțin de jumătate din cât este necesar. Cele mai departe de necesar sunt Vest-Agder, Vestfold, Telemark și Hedmark: acolo au fost începute mai puțin de o treime din locuințele necesare.
Statisticile includ case și locuințe noi. Nu includ renovările, clădirile publice sau drumurile. Fotografie ilustrativă.Foto: Adobe Stock, licență standard
Ce înseamnă acest lucru pentru angajații din construcții
Alte date din ultimele săptămâni arată aceeași tendință:
- în octombrie, 1 040 de persoane din sectorul construcțiilor erau în șomaj tehnic (permittering), cu 19% mai multe decât în septembrie – a informat NAV,
- în săptămâna 45 a anului, 43 de firme de construcții au declarat faliment, iar în săptămâna 46 au fost 25 de firme din construcții, lucrări de terasament și imobiliare – conform centralizărilor serviciului Byggeindustrien.
Dacă lucrezi la construcția de locuințe, întreabă angajatorul ce contracte are firma după încheierea proiectului actual. Verifică și perioada de preaviz din contract. Dacă firma reduce activitatea, în primele 15 zile lucrătoare de șomaj tehnic salariul este plătit, de regulă, de angajator, iar ulterior poți primi indemnizație de la NAV.
Sectorul așteaptă bugetul pentru 2027
Sunt în desfășurare discuțiile privind bugetul de stat pentru 2027. Organizația se așteaptă ca acestea să aducă soluții care să accelereze construcțiile. Printre altele, menționează:
- mai mulți bani pentru Husbanken, banca de stat pentru locuințe,
- subvenții mai mari pentru locuințele municipale de închiriat,
- modificări ale reglementărilor privind creditele ipotecare, care să ia în considerare costurile mai mici de întreținere ale locuințelor noi,
- proceduri de planificare și construire mai rapide, precum și reglementări tehnice mai simple.
Organizația publică date în fiecare lună. Comunicatul complet și prezentarea cu cifrele pentru regiuni sunt disponibile pe site-ul Boligprodusentene.
Cele mai noi articole
- Serviciile norvegiene: tentativele de atentat în decurs de un an sunt probabile. Nivelul amenințării rămâne la 3 din 5
- O nouă rută între Polonia și Norvegia. Se știe când vor începe primele zboruri
- Ajutorul pentru locuință în Norvegia. Cine va primi transferul pe 20 noiembrie și până când se poate depune cererea?
- 5,3 mii de persoane în concediu temporar în Norvegia. În construcții, creștere de 19% într-o lună
- Cum poți lucra într-o grădiniță din Norvegia cu o diplomă din străinătate
- Norvegia propune o vârstă de pensionare mai mare din 2029 pentru persoanele născute în 1967 sau mai târziu