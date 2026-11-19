octombrie – au fost începute cu 53% mai puține locuințe decât cu un an înainte și s-au vândut cu 18% mai puține,

– au fost începute cu 53% mai puține locuințe decât cu un an înainte și s-au vândut cu 18% mai puține, de la începutul anului – au fost începute 10 329 de locuințe (cu 7% mai puține), s-au vândut 10 696 (cu 16% mai puține),

– au fost începute 10 329 de locuințe (cu 7% mai puține), s-au vândut 10 696 (cu 16% mai puține), ultimele 12 luni – au fost începute 14 707 locuințe, s-au vândut 13 443; organizația estimează necesarul la peste 28 de mii anual.

Datele au fost publicate pe 19 noiembrie de Boligprodusentenes Forening, organizația companiilor care construiesc case și locuințe. Acestea includ case și locuințe noi, fără piața secundară. „Începute” (igangsetting) reprezintă numărul de locuințe a căror construcție a început, nu numărul de șantiere.Cele mai importante cifre:Vânzările din octombrie au fost a doua cea mai slabă valoare din istoria măsurătorilor pentru această lună. Încă în septembrie existau cu 4% mai multe construcții începute decât cu un an înainte, iar după august rezultatul de la începutul anului era cu 1% pe plus. După octombrie, este cu 7% pe minus.