19.11.2026 11:22
Norvegijoje pradėta 53 proc. mažiau būstų statybų. Silpniausias spalis nuo 2010 metų
Svarbiausi skaičiai:
- spalis – pradėta 53 proc. mažiau būstų nei prieš metus, parduota 18 proc. mažiau,
- nuo metų pradžios – pradėti 10 329 būstai (7 proc. mažiau), parduoti 10 696 (16 proc. mažiau),
- per pastaruosius 12 mėnesių – pradėti 14 707 būstai, parduoti 13 443; organizacija metinį poreikį vertina daugiau nei 28 tūkst.
Pardavimai spalį buvo antri silpniausi šio mėnesio matavimų istorijoje. Dar rugsėjį pradėtų statybų buvo 4 proc. daugiau nei prieš metus, o po rugpjūčio nuo metų pradžios rezultatas buvo 1 proc. teigiamas. Po spalio jis yra 7 proc. neigiamas.
Butai daugiabučiuose parduodami prasčiausiai
- butai daugiabučiuose – parduoti 5 634 (20 proc. mažiau), pradėti 5 620 (5 proc. mažiau),
- subliuoti namai ir kiti maži namai (småhus) – parduoti 2 568 (13 proc. mažiau), pradėti 2 303 (16 proc. mažiau),
- vienbučiai namai – parduoti 2 494 (12 proc. mažiau), pradėti 2 406 (4 proc. mažiau),
- vasarnamiai (hytte) – parduoti 905 (39 proc. mažiau), pradėti 989 (24 proc. mažiau).
Pardavimai lenkia statybas. Vystytojai paprastai pradeda statybas tik pardavę dalį būstų, todėl silpni pardavimai šiandien vėliau lemia mažiau statybų.
Naujų būstų rinka nerodo jokių pagerėjimo ženklų. 2026 metų spalį pradėtų statybų skaičius yra mažiausias šiam mėnesiui nuo tada, kai 2010 metais pradėjome kasmėnesinius matavimus.
Jūsų regionas: tik Hordalande ir Finnmarke statoma beveik tiek, kiek reikia
- Akershus – 2 543 pradėti būstai, reikia 5 192,
- Hordaland (Bergenas) – 2 476, reikia 2 485,
- Oslas – 2 053, reikia 4 397,
- Rogaland (Stavangeris) – 1 969, reikia 2 839,
- Trøndelag (Trondheimas) – 1 130, reikia 2 512,
- Møre og Romsdal – 805, reikia 901,
- Østfold – 569, reikia 1 643,
- Buskerud (Drammenas) – 537, reikia 1 371,
- Aust-Agder (Arendalis) – 514, reikia 627,
- Nordland – 327, reikia 441,
- Troms – 287, reikia 756,
- Finnmark – 260, reikia 264,
- Oppland (Lillehammeris) – 258, reikia 594,
- Hedmark (Hamaras) – 248, reikia 808,
- Vestfold (Tønsbergas) – 222, reikia 1 270,
- Sogn og Fjordane – 201, reikia 310,
- Telemark (Skienas) – 161, reikia 589,
- Vest-Agder (Kristiansandas) – 148, reikia 1 089.
Visoje šalyje pradėti 14 707 būstai, kai poreikis siekia 28 088, taigi šiek tiek daugiau nei pusė. Osle ir Akershus statoma mažiau nei pusė to, kiek reikia. Nuo poreikio labiausiai atsilieka Vest-Agder, Vestfold, Telemark ir Hedmark: ten pradėta mažiau nei trečdalis reikalingų būstų.
Statistika apima naujus namus ir būstus. Ji neapima remonto darbų, viešųjų pastatų ar kelių. Iliustracinė nuotrauka.Nuotr. „Adobe Stock“, standartinė licencija
Ką tai reiškia dirbantiesiems statybose
Kiti pastarųjų savaičių duomenys rodo tą pačią tendenciją:
- spalį prastovose (permittering) buvo 1 040 statybų sektoriaus darbuotojų – 19 proc. daugiau nei rugsėjį, pranešė NAV,
- 45-ąją metų savaitę bankrotą paskelbė 43 statybos įmonės, o 46-ąją savaitę – 25 statybos, žemės darbų ir nekilnojamojo turto įmonės, rodo „Byggeindustrien“ suvestinės.
Jei dirbate gyvenamųjų būstų statybose, paklauskite darbdavio, kokių sutarčių įmonė turi pasibaigus dabartiniam užsakymui. Taip pat patikrinkite sutartyje nurodytą įspėjimo terminą. Jei įmonė sumažins darbų apimtį, už pirmąsias 15 prastovų darbo dienų atlyginimą paprastai moka darbdavys, o vėliau galima gauti išmoką iš NAV.
Sektorius laukia 2027 metų biudžeto
Vyksta derybos dėl 2027 metų valstybės biudžeto. Organizacija tikisi, kad jos atneš sprendimų, kurie paspartins statybas. Ji, be kita ko, nurodo:
- daugiau lėšų „Husbanken“, valstybiniam būsto bankui,
- didesnes subsidijas savivaldybių nuomojamam būstui,
- hipotekos paskolų taisyklių pakeitimus, atsižvelgiančius į mažesnes naujų būstų išlaikymo išlaidas,
- spartesnes planavimo ir statybos procedūras bei paprastesnius techninius reikalavimus.
Organizacija duomenis skelbia kas mėnesį. Visą pranešimą ir pristatymą su regionų skaičiais rasite „Boligprodusentene“ svetainėje.
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