19.11.2026 11:22
En Noruega se iniciaron un 53 % menos de viviendas. El peor octubre desde 2010
Cifras más importantes:
- octubre: se iniciaron un 53 % menos de viviendas que un año antes y se vendieron un 18 % menos,
- desde el inicio del año: se iniciaron 10 329 viviendas (un 7 % menos) y se vendieron 10 696 (un 16 % menos),
- últimos 12 meses: se iniciaron 14 707 viviendas y se vendieron 13 443; la organización estima las necesidades en más de 28 mil al año.
Las ventas de octubre fueron las segundas más bajas de la historia de las mediciones para ese mes. Todavía en septiembre hubo un 4 % más de obras iniciadas que un año antes, y después de agosto el resultado acumulado del año era un 1 % positivo. Después de octubre, es un 7 % negativo.
Las viviendas en bloques son las que peor se venden
- viviendas en bloques: se vendieron 5 634 (un 20 % menos) y se iniciaron 5 620 (un 5 % menos),
- casas adosadas y otras viviendas pequeñas (småhus): se vendieron 2 568 (un 13 % menos) y se iniciaron 2 303 (un 16 % menos),
- viviendas unifamiliares: se vendieron 2 494 (un 12 % menos) y se iniciaron 2 406 (un 4 % menos),
- casas de vacaciones (hytte): se vendieron 905 (un 39 % menos) y se iniciaron 989 (un 24 % menos).
Las ventas van por delante de la construcción. Los promotores suelen empezar a construir solo después de vender parte de las viviendas, por lo que las bajas ventas de hoy se traducen en menos obras más adelante.
El mercado de viviendas nuevas no muestra ninguna señal de mejora. El número de obras iniciadas en octubre de 2026 es el más bajo para ese mes desde que empezamos las mediciones mensuales en 2010.
Tu región: solo en Hordaland y Finnmark se construye casi lo necesario
- Akershus: 2 543 viviendas iniciadas; se necesitan 5 192,
- Hordaland (Bergen): 2 476; se necesitan 2 485,
- Oslo: 2 053; se necesitan 4 397,
- Rogaland (Stavanger): 1 969; se necesitan 2 839,
- Trøndelag (Trondheim): 1 130; se necesitan 2 512,
- Møre og Romsdal: 805; se necesitan 901,
- Østfold: 569; se necesitan 1 643,
- Buskerud (Drammen): 537; se necesitan 1 371,
- Aust-Agder (Arendal): 514; se necesitan 627,
- Nordland: 327; se necesitan 441,
- Troms: 287; se necesitan 756,
- Finnmark: 260; se necesitan 264,
- Oppland (Lillehammer): 258; se necesitan 594,
- Hedmark (Hamar): 248; se necesitan 808,
- Vestfold (Tønsberg): 222; se necesitan 1 270,
- Sogn og Fjordane: 201; se necesitan 310,
- Telemark (Skien): 161; se necesitan 589,
- Vest-Agder (Kristiansand): 148; se necesitan 1 089.
En todo el país se iniciaron 14 707 viviendas frente a una necesidad de 28 088, es decir, poco más de la mitad. En Oslo y Akershus se construye menos de la mitad de lo necesario. Las regiones más alejadas de las necesidades son Vest-Agder, Vestfold, Telemark y Hedmark: allí se inició menos de un tercio.
La estadística incluye casas y viviendas nuevas. No incluye reformas, edificios públicos ni carreteras. Foto ilustrativa.Foto: Adobe Stock, licencia estándar
Qué significa esto para quienes trabajan en la construcción
Otros datos de las últimas semanas muestran la misma tendencia:
- en octubre, 1 040 personas del sector de la construcción estaban en suspensión temporal (permittering), un 19 % más que en septiembre, informó NAV,
- en la semana 45 del año, 43 empresas constructoras se declararon en quiebra, y en la semana 46 lo hicieron 25 empresas de construcción, movimiento de tierras e inmobiliarias, según los resúmenes del servicio Byggeindustrien.
Si trabajas en la construcción de viviendas, pregunta a tu empleador qué contratos tiene la empresa tras finalizar el encargo actual. Revisa también el período de preaviso en tu contrato. Si la empresa reduce el trabajo, durante los primeros 15 días laborables de suspensión temporal el salario lo paga, por regla general, el empleador; después se puede recibir un subsidio de NAV.
El sector espera el presupuesto para 2027
Están en curso las conversaciones sobre el presupuesto estatal para 2027. La organización espera que aporten soluciones que aceleren la construcción. Entre otras, menciona:
- más dinero para Husbanken, el banco estatal de vivienda,
- mayores subvenciones para viviendas municipales de alquiler,
- cambios en las normas sobre préstamos hipotecarios que tengan en cuenta los menores costes de mantenimiento de las viviendas nuevas,
- procedimientos de planificación y construcción más rápidos, así como normas técnicas más sencillas.
La organización publica los datos cada mes. El comunicado completo y la presentación con cifras por regiones están en la página de Boligprodusentene.
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