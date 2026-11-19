octubre : se iniciaron un 53 % menos de viviendas que un año antes y se vendieron un 18 % menos,

: se iniciaron un 53 % menos de viviendas que un año antes y se vendieron un 18 % menos, desde el inicio del año : se iniciaron 10 329 viviendas (un 7 % menos) y se vendieron 10 696 (un 16 % menos),

: se iniciaron 10 329 viviendas (un 7 % menos) y se vendieron 10 696 (un 16 % menos), últimos 12 meses: se iniciaron 14 707 viviendas y se vendieron 13 443; la organización estima las necesidades en más de 28 mil al año.

Los datos fueron publicados el 19 de noviembre por Boligprodusentenes Forening, la organización de empresas que construyen casas y viviendas. Incluyen casas y viviendas nuevas, sin el mercado de segunda mano. «Iniciadas» (igangsetting) se refiere al número de viviendas cuya construcción comenzó, no al número de obras.Cifras más importantes:Las ventas de octubre fueron las segundas más bajas de la historia de las mediciones para ese mes. Todavía en septiembre hubo un 4 % más de obras iniciadas que un año antes, y después de agosto el resultado acumulado del año era un 1 % positivo. Después de octubre, es un 7 % negativo.