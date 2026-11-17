У Норвегії встановлено рекорд, якого не фіксували понад 30 років. У жовтні було зареєстровано 15 725 нових легкових автомобілів — на 41,2 відсотка більше, ніж роком раніше. Аж 98,8 відсотка з них становили електромобілі.

Норвезький ринок помітно вирізняється на тлі інших країн Північної Європи. За даними Норвезької ради з інформації про дорожній рух (OFV), у всьому регіоні кількість реєстрацій нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння в жовтні скоротилася на 32 відсотки, тоді як кількість нових електромобілів зросла на 45 відсотків. Загалом три з чотирьох нових легкових автомобілів, зареєстрованих у чотирьох країнах, мали електричний привід.

Рекорд після понад 30 років. Електромобілі домінують у Норвегії Попит на нові автомобілі в Норвегії помітно зріс. Із січня до кінця жовтня 2026 року було зареєстровано 130 921 новий легковий автомобіль, тобто на 5,2 відсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року. Постає питання про новий рекорд. OFV зазначає, що цьогорічні результати можуть перевершити рекорд продажів 2025 року. Частка електромобілів зросла з 97,4 відсотка торік до 98,8 відсотка у жовтні 2026 року.



Tesla стала найпопулярнішою маркою в Норвегії. У жовтні було зареєстровано 1 548 автомобілів цієї марки — лише на 55 більше, ніж Toyota. Лідером серед моделей стала Tesla Model Y із результатом 1 429 реєстрацій. Наступні місця посіли Toyota bZ4X із 725 екземплярами та Volkswagen ID.4 із 553 реєстраціями. Рекордного результату також досягли китайські марки, на які припадало 22,5 відсотка всіх нових легкових автомобілів, зареєстрованих у Норвегії.

На зображенні: нові транспортні засоби в країнах Північної Європи з поділом на електричні (зелені) та інші (жовті).Іл. OFV

Уряд планує зміни ПДВ. Водії можуть прискорити покупки На норвезькому ринку з’явився додатковий чинник, що впливає на рішення про купівлю. Уряд запропонував із 1 січня 2027 року знизити поріг звільнення від ПДВ для нових електромобілів із 300 000 до 150 000 NOK. Зміна може означати вищі витрати на придбання деяких моделей. Генеральний директор OFV Гейр Інге Стокке зазначає, що багато клієнтів можуть вирішити придбати автомобіль ще до кінця 2026 року, щоб уникнути потенційного подорожчання.



Схожа ситуація спостерігається в Данії. Там із початку 2027 року має зрости реєстраційний податок на електромобілі, якщо політики не вирішать змінити чинні правила. Частка електромобілів серед нових авто в жовтні становила 88,4 відсотка. У Швеції вона досягла 51,7 відсотка, а у Фінляндії — 60,1 відсотка. OFV зазначає, що прискорення покупок у Норвегії та Данії наприкінці року може призвести до зменшення кількості реєстрацій у перші місяці 2027 року.