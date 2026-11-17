17.11.2026 08:11
У Норвегії масово купують нові автомобілі. З січня багато що може змінитися
Рекорд після понад 30 років. Електромобілі домінують у Норвегії
Tesla стала найпопулярнішою маркою в Норвегії. У жовтні було зареєстровано 1 548 автомобілів цієї марки — лише на 55 більше, ніж Toyota. Лідером серед моделей стала Tesla Model Y із результатом 1 429 реєстрацій. Наступні місця посіли Toyota bZ4X із 725 екземплярами та Volkswagen ID.4 із 553 реєстраціями. Рекордного результату також досягли китайські марки, на які припадало 22,5 відсотка всіх нових легкових автомобілів, зареєстрованих у Норвегії.
На зображенні: нові транспортні засоби в країнах Північної Європи з поділом на електричні (зелені) та інші (жовті).Іл. OFV
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Схожа ситуація спостерігається в Данії. Там із початку 2027 року має зрости реєстраційний податок на електромобілі, якщо політики не вирішать змінити чинні правила. Частка електромобілів серед нових авто в жовтні становила 88,4 відсотка. У Швеції вона досягла 51,7 відсотка, а у Фінляндії — 60,1 відсотка. OFV зазначає, що прискорення покупок у Норвегії та Данії наприкінці року може призвести до зменшення кількості реєстрацій у перші місяці 2027 року.
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