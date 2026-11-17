17.11.2026 08:11
I Norge kjøper folk nye biler i stort omfang. Fra januar kan mye endre seg
Rekord etter over 30 år. Elbiler dominerer i Norge
Tesla ble det mest populære bilmerket i Norge. I oktober ble det registrert 1 548 biler av dette merket, bare 55 flere enn Toyota. Blant modellene var Tesla Model Y ledende med 1 429 registreringer. Deretter fulgte Toyota bZ4X med 725 eksemplarer og Volkswagen ID.4 med 553 registreringer. Kinesiske merker oppnådde også et rekordresultat og stod for 22,5 prosent av alle nye personbiler som ble registrert i Norge.
På bildet: nye kjøretøy i de nordiske landene fordelt på elektrisk drevne (grønne) og øvrige (gule).Ill. OFV
Regjeringen planlegger endringer i merverdiavgiften. Bilførere kan fremskynde kjøpene
En lignende situasjon finnes i Danmark. Der skal registreringsavgiften for elbiler øke fra begynnelsen av 2027, dersom politikerne ikke velger å endre de gjeldende reglene. Andelen elbiler blant nye biler var 88,4 prosent i oktober. I Sverige nådde den 51,7 prosent, og i Finland 60,1 prosent. OFV understreker at fremskyndede kjøp i Norge og Danmark mot slutten av året kan føre til færre registreringer i de første månedene av 2027.
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