Norge satte en rekord som ikke har blitt registrert på over 30 år. I oktober ble det registrert 15 725 nye personbiler, altså 41,2 prosent flere enn året før. Hele 98,8 prosent av dem var elektriske biler.

Det norske markedet skiller seg tydelig ut sammenlignet med de øvrige nordiske landene. Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) viser at antallet registreringer av nye fossilbiler i hele regionen falt med 32 prosent i oktober, mens antallet nye elbiler økte med 45 prosent. Til sammen hadde tre av fire nye personbiler registrert i de fire landene elektrisk drivlinje.

Rekord etter over 30 år. Elbiler dominerer i Norge Etterspørselen etter nye biler i Norge har økt tydelig. Fra januar til utgangen av oktober 2026 ble det registrert 130 921 nye personbiler, altså 5,2 prosent flere enn i samme periode året før. Det reiser spørsmålet om nok en rekord. OFV peker på at årets resultater kan true salgsrekorden fra 2025. Andelen elbiler økte fra 97,4 prosent året før til 98,8 prosent i oktober 2026.



Tesla ble det mest populære bilmerket i Norge. I oktober ble det registrert 1 548 biler av dette merket, bare 55 flere enn Toyota. Blant modellene var Tesla Model Y ledende med 1 429 registreringer. Deretter fulgte Toyota bZ4X med 725 eksemplarer og Volkswagen ID.4 med 553 registreringer. Kinesiske merker oppnådde også et rekordresultat og stod for 22,5 prosent av alle nye personbiler som ble registrert i Norge.

På bildet: nye kjøretøy i de nordiske landene fordelt på elektrisk drevne (grønne) og øvrige (gule).Ill. OFV

Regjeringen planlegger endringer i merverdiavgiften. Bilførere kan fremskynde kjøpene Det har kommet en ytterligere faktor på det norske markedet som påvirker kjøpsbeslutningene. Regjeringen har foreslått å senke grensen for fritak fra merverdiavgift for nye elbiler fra 300 000 til 150 000 kroner fra 1. januar 2027. Endringen kan bety høyere kjøpskostnader for enkelte modeller. OFVs administrerende direktør, Geir Inge Stokke, påpeker at mange kunder kan velge å kjøpe før utgangen av 2026 for å unngå en mulig prisøkning.



En lignende situasjon finnes i Danmark. Der skal registreringsavgiften for elbiler øke fra begynnelsen av 2027, dersom politikerne ikke velger å endre de gjeldende reglene. Andelen elbiler blant nye biler var 88,4 prosent i oktober. I Sverige nådde den 51,7 prosent, og i Finland 60,1 prosent. OFV understreker at fremskyndede kjøp i Norge og Danmark mot slutten av året kan føre til færre registreringer i de første månedene av 2027.