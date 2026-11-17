17.11.2026 08:11
En Noruega compran masivamente coches nuevos. A partir de enero многое puede cambiar
Récord tras más de 30 años. Los eléctricos dominan en Noruega
Tesla se convirtió en la marca más popular en Noruega. En octubre se matricularon 1 548 vehículos de esta marca, apenas 55 más que Toyota. El líder entre los modelos fue el Tesla Model Y, con 1 429 matriculaciones. Le siguieron el Toyota bZ4X, con 725 unidades, y el Volkswagen ID.4, con 553 matriculaciones. Las marcas chinas también lograron un resultado récord y representaron el 22,5 % de todos los turismos nuevos matriculados en Noruega.
En la imagen: vehículos nuevos en los países nórdicos, divididos entre eléctricos (verde) y otros (amarillo).Il. OFV
El Gobierno planea cambios en el IVA. Los conductores podrían adelantar sus compras
Una situación similar se da en Dinamarca. Allí, desde principios de 2027, aumentará el impuesto de matriculación de los coches eléctricos, salvo que los políticos decidan modificar las normas vigentes. La cuota de eléctricos entre los coches nuevos alcanzó el 88,4 % en octubre. En Suecia llegó al 51,7 %, y en Finlandia al 60,1 %. OFV señala que el adelanto de las compras en Noruega y Dinamarca al final del año podría traducirse en una caída del número de matriculaciones en los primeros meses de 2027.
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