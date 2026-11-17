En Noruega se batió un récord que no se registraba desde hacía más de 30 años. En octubre se matricularon 15 725 turismos nuevos, un 41,2 % más que un año antes. Nada menos que el 98,8 % de ellos fueron vehículos eléctricos.

El mercado noruego destaca claramente frente a los demás países nórdicos. Los datos del Consejo Noruego de Información sobre el Tráfico (OFV) muestran que, en toda la región, el número de matriculaciones de coches nuevos de combustión cayó un 32 % en octubre, mientras que el de nuevos vehículos eléctricos aumentó un 45 %. En total, tres de cada cuatro turismos nuevos matriculados en los cuatro países tenían propulsión eléctrica.

Récord tras más de 30 años. Los eléctricos dominan en Noruega La demanda de coches nuevos en Noruega aumentó notablemente. Desde enero hasta finales de octubre de 2026 se matricularon 130 921 turismos nuevos, un 5,2 % más que en el mismo periodo del año anterior. Surge la pregunta de si se batirá otro récord. OFV señala que los resultados de este año podrían poner en peligro el récord de ventas de 2025. La cuota de eléctricos pasó del 97,4 % hace un año al 98,8 % en octubre de 2026.



Tesla se convirtió en la marca más popular en Noruega. En octubre se matricularon 1 548 vehículos de esta marca, apenas 55 más que Toyota. El líder entre los modelos fue el Tesla Model Y, con 1 429 matriculaciones. Le siguieron el Toyota bZ4X, con 725 unidades, y el Volkswagen ID.4, con 553 matriculaciones. Las marcas chinas también lograron un resultado récord y representaron el 22,5 % de todos los turismos nuevos matriculados en Noruega.

En la imagen: vehículos nuevos en los países nórdicos, divididos entre eléctricos (verde) y otros (amarillo).Il. OFV

El Gobierno planea cambios en el IVA. Los conductores podrían adelantar sus compras En el mercado noruego ha aparecido un factor adicional que influye en las decisiones de compra. El Gobierno propuso reducir, a partir del 1 de enero de 2027, el umbral de exención del IVA para los coches eléctricos nuevos de 300 000 a 150 000 NOK. El cambio podría implicar mayores costes de compra para algunos modelos. El director general de OFV, Geir Inge Stokke, señala que muchos clientes podrían decidir comprar antes de finales de 2026 para evitar una posible subida.



Una situación similar se da en Dinamarca. Allí, desde principios de 2027, aumentará el impuesto de matriculación de los coches eléctricos, salvo que los políticos decidan modificar las normas vigentes. La cuota de eléctricos entre los coches nuevos alcanzó el 88,4 % en octubre. En Suecia llegó al 51,7 %, y en Finlandia al 60,1 %. OFV señala que el adelanto de las compras en Noruega y Dinamarca al final del año podría traducirse en una caída del número de matriculaciones en los primeros meses de 2027.