17.11.2026 08:11
Norvegijoje masiškai perkami nauji automobiliai. Nuo sausio daug kas gali pasikeisti
Rekordas po daugiau nei 30 metų. Elektromobiliai dominuoja Norvegijoje
„Tesla“ tapo populiariausiu prekės ženklu Norvegijoje. Spalį įregistruoti 1 548 šio prekės ženklo automobiliai – vos 55 daugiau nei „Toyota“. Tarp modelių pirmavo „Tesla Model Y“, kurio registracijų skaičius siekė 1 429. Kitas vietas užėmė „Toyota bZ4X“ su 725 vienetais ir „Volkswagen ID.4“ su 553 registracijomis. Rekordinį rezultatą pasiekė ir Kinijos prekės ženklai – jie sudarė 22,5 proc. visų Norvegijoje įregistruotų naujų lengvųjų automobilių.
Nuotraukoje: naujos transporto priemonės Šiaurės šalyse, suskirstytos į elektra varomas (žalia spalva) ir kitas (geltona spalva).Iliustr. OFV
Vyriausybė planuoja PVM pakeitimus. Vairuotojai gali paskubėti pirkti
Panaši situacija yra Danijoje. Ten nuo 2027 m. pradžios turi padidėti registracijos mokestis elektromobiliams, nebent politikai nuspręstų pakeisti galiojančias taisykles. Elektromobilių dalis tarp naujų automobilių spalį siekė 88,4 proc. Švedijoje ji pasiekė 51,7 proc., o Suomijoje – 60,1 proc. OFV pažymi, kad spartesni pirkimai Norvegijoje ir Danijoje metų pabaigoje gali lemti registracijų skaičiaus sumažėjimą pirmaisiais 2027 m. mėnesiais.
Naujausi straipsniai
- Norvegija nori nuo 2029 m. didinti pensinį amžių. Kas dirbs ilgiau ir kas gaus 34 000 kr priedą
- Ką daryti, kai darbas Norvegijoje jus išsekina?
- Dronas pasirodė vos prieš lėktuvo pakilimą. Tai, kas nutiko vėliau, kelia nerimą Norvegijos pilotams
- „Isfjord Norway“ lašišų perdirbimo įmonė bankrutavo. Kas bus su 300 darbuotojų atlyginimais ir kiek išmokės NAV
- Beveik visas Oslo metro bus uždarytas nuo lapkričio 19 iki 22 d. Kaip nuvykti į centrą
- Norvegija eksportuoja elektrą, nepaisydama mažų vandens atsargų. Fone – milžiniškos sąskaitos už energiją