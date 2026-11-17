W Norwegii padł rekord, którego nie notowano od ponad 30 lat. W październiku zarejestrowano 15 725 nowych samochodów osobowych, czyli o 41,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Aż 98,8 proc. z nich stanowiły auta elektryczne.

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Norweski rynek wyraźnie wyróżnia się na tle pozostałych krajów nordyckich. Z danych Norweskiej Rady Informacyjnej ds. Ruchu Drogowego (OFV) wynika, że w całym regionie liczba rejestracji nowych aut spalinowych spadła w październiku o 32 proc., podczas gdy liczba nowych elektryków wzrosła o 45 proc. Łącznie trzy na cztery nowe samochody osobowe zarejestrowane w czterech krajach miały napęd elektryczny.

Rekord po ponad 30 latach. Elektryki dominują w Norwegii Popyt na nowe samochody w Norwegii wyraźnie wzrósł. Od stycznia do końca października 2026 zarejestrowano 130 921 nowych aut osobowych, czyli o 5,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pojawia się pytanie o kolejny rekord. OFV wskazuje, że tegoroczne wyniki mogą zagrozić rekordowi sprzedaży z 2025 r. Udział elektryków wzrósł z 97,4 proc. przed rokiem do 98,8 proc. w październiku 2026 r.



Tesla została najpopularniejszą marką w Norwegii. W październiku zarejestrowano 1 548 samochodów tej marki, zaledwie o 55 więcej niż Toyoty. Liderem wśród modeli była Tesla Model Y z wynikiem 1 429 rejestracji. Kolejne miejsca zajęły Toyota bZ4X z 725 egzemplarzami oraz Volkswagen ID.4 z 553 rejestracjami. Rekordowy wynik osiągnęły również chińskie marki, które odpowiadały za 22,5 proc. wszystkich nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w Norwegii.

Na zdjęciu: nowe pojazdy w krajach nordyckich w podziale na: z napędem elektryczny (zielony) i pozostałe (żółty).Il. OFV

Rząd planuje zmiany w VAT. Kierowcy mogą przyspieszyć zakupy Na norweskim rynku pojawił się dodatkowy czynnik wpływający na decyzje zakupowe. Rząd zaproponował, aby od 1 stycznia 2027 r. obniżyć próg zwolnienia z VAT dla nowych samochodów elektrycznych z 300 000 do 150 000 NOK. Zmiana może oznaczać wyższe koszty zakupu części modeli. Dyrektor generalny OFV, Geir Inge Stokke, wskazuje, że wielu klientów może zdecydować się na zakup jeszcze przed końcem 2026 r., aby uniknąć potencjalnej podwyżki.



Podobna sytuacja występuje w Danii. Tam od początku 2027 r. ma wzrosnąć podatek rejestracyjny od samochodów elektrycznych, o ile politycy nie zdecydują o zmianie obowiązujących zasad. Udział elektryków wśród nowych aut wyniósł w październiku 88,4 proc. W Szwecji osiągnął 51,7 proc., a w Finlandii 60,1 proc. OFV zaznacza, że przyspieszenie zakupów w Norwegii i Danii pod koniec roku może przełożyć się na spadek liczby rejestracji w pierwszych miesiącach 2027 r.