17.11.2026 08:11
În Norvegia se cumpără masiv mașini noi. Din ianuarie, multe se pot schimba
Record după peste 30 de ani. Mașinile electrice domină în Norvegia
Tesla a devenit cea mai populară marcă din Norvegia. În octombrie au fost înmatriculate 1 548 de mașini ale acestei mărci, cu doar 55 mai multe decât Toyota. Liderul în rândul modelelor a fost Tesla Model Y, cu 1 429 de înmatriculări. Următoarele locuri au fost ocupate de Toyota bZ4X, cu 725 de exemplare, și Volkswagen ID.4, cu 553 de înmatriculări. Mărcile chinezești au obținut, de asemenea, un rezultat record, reprezentând 22,5% din toate autoturismele noi înmatriculate în Norvegia.
În imagine: vehicule noi în țările nordice, împărțite în: cu propulsie electrică (verde) și celelalte (galben).Il. OFV
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O situație similară există în Danemarca. Acolo, de la începutul anului 2027, ar urma să crească taxa de înmatriculare pentru mașinile electrice, dacă politicienii nu decid să modifice regulile în vigoare. Ponderea mașinilor electrice în rândul vehiculelor noi a fost de 88,4% în octombrie. În Suedia a ajuns la 51,7%, iar în Finlanda la 60,1%. OFV subliniază că accelerarea achizițiilor în Norvegia și Danemarca la finalul anului poate duce la scăderea numărului de înmatriculări în primele luni din 2027.
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