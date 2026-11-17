În Norvegia a fost stabilit un record nemaiîntâlnit de peste 30 de ani. În octombrie au fost înmatriculate 15 725 de autoturisme noi, cu 41,2% mai mult decât cu un an înainte. Nu mai puțin de 98,8% dintre acestea au fost mașini electrice.

Piața norvegiană se remarcă în mod clar în comparație cu celelalte țări nordice. Datele Consiliului Norvegian de Informare privind Traficul Rutier (OFV) arată că, în întreaga regiune, numărul înmatriculărilor de mașini noi cu motoare cu combustie a scăzut în octombrie cu 32%, în timp ce numărul vehiculelor electrice noi a crescut cu 45%. În total, trei din patru autoturisme noi înmatriculate în cele patru țări aveau propulsie electrică.

Record după peste 30 de ani. Mașinile electrice domină în Norvegia Cererea pentru mașini noi în Norvegia a crescut semnificativ. Din ianuarie până la sfârșitul lui octombrie 2026 au fost înmatriculate 130 921 de autoturisme noi, adică cu 5,2% mai mult decât în perioada corespunzătoare a anului trecut. Se pune întrebarea dacă va fi stabilit un nou record. OFV indică faptul că rezultatele din acest an pot amenința recordul de vânzări din 2025. Ponderea mașinilor electrice a crescut de la 97,4% cu un an înainte la 98,8% în octombrie 2026.



Tesla a devenit cea mai populară marcă din Norvegia. În octombrie au fost înmatriculate 1 548 de mașini ale acestei mărci, cu doar 55 mai multe decât Toyota. Liderul în rândul modelelor a fost Tesla Model Y, cu 1 429 de înmatriculări. Următoarele locuri au fost ocupate de Toyota bZ4X, cu 725 de exemplare, și Volkswagen ID.4, cu 553 de înmatriculări. Mărcile chinezești au obținut, de asemenea, un rezultat record, reprezentând 22,5% din toate autoturismele noi înmatriculate în Norvegia.

În imagine: vehicule noi în țările nordice, împărțite în: cu propulsie electrică (verde) și celelalte (galben).Il. OFV

Guvernul planifică modificări ale TVA. Șoferii își pot grăbi achizițiile Pe piața norvegiană a apărut un factor suplimentar care influențează deciziile de cumpărare. Guvernul a propus ca, de la 1 ianuarie 2027, pragul de scutire de TVA pentru mașinile electrice noi să fie redus de la 300 000 la 150 000 NOK. Schimbarea poate însemna costuri de achiziție mai mari pentru unele modele. Directorul general al OFV, Geir Inge Stokke, arată că mulți clienți pot decide să cumpere încă înainte de sfârșitul anului 2026, pentru a evita o posibilă majorare.



O situație similară există în Danemarca. Acolo, de la începutul anului 2027, ar urma să crească taxa de înmatriculare pentru mașinile electrice, dacă politicienii nu decid să modifice regulile în vigoare. Ponderea mașinilor electrice în rândul vehiculelor noi a fost de 88,4% în octombrie. În Suedia a ajuns la 51,7%, iar în Finlanda la 60,1%. OFV subliniază că accelerarea achizițiilor în Norvegia și Danemarca la finalul anului poate duce la scăderea numărului de înmatriculări în primele luni din 2027.