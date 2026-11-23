23.11.2026 08:08
Ціни на квитки в Норвегії можуть зрости. Дев’ять регіонів під загрозою підвищення
Дешевші квитки можуть зникнути. Дев’ять регіонів під загрозою підвищення
Проблемою є витрати на збереження знижених цін. Партія Червоні (Rødt), Соціалістична ліва партія (SV) і Партія зелених (MDG) оголосили, що боротимуться за збереження нижчих цін під час бюджетних переговорів з урядом Робітничої партії (Ap). Норвезький парламент (Storting) має розглянути державний бюджет 7 грудня. Своєю чергою, депутати регіону Вестланн ухвалюватимуть рішення щодо регіонального бюджету під час засідання, запланованого на 8 і 9 грудня.
П’ять різних цін за 15 місяців. Експерт застерігає про наслідки
Нілс Фернлі з Інституту економіки транспорту (TØI) застерігає, що пасажири сильніше реагують на підвищення цін, ніж на їх зниження. На його думку, часті зміни цін ускладнюють довгострокове планування витрат і можуть зменшити зацікавленість у громадському транспорті. Директор адміністрації регіону Вестланн Роберт Растад, своєю чергою, звертає увагу на важливість частоти автобусних рейсів. За його словами, кошти, призначені для зниження цін, можна було б використати для збільшення кількості сполучень у години пік, увечері та у вихідні. Растад також підкреслює, що для багатьох мандрівників місячний квиток усе ще є дешевшим, ніж користування автомобілем, якщо врахувати витрати на паркування та дорожні збори.
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