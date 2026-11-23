За даними TV 2, зростання цін на місячні квитки може охопити дев’ять із 15 норвезьких регіонів. Акерсгус, Агдер, Бускеруд, Фіннмарк, Телемарк і Естфолл підтвердили, що обмеження субсидій призведе до нового підвищення цін. В Іннланнеті, Нурланні та Вестланні підвищення цін уже запропонували або визнали ймовірним. Остаточні рішення залежатимуть від ухваленого державного бюджету. Проблемою є витрати на збереження знижених цін. Партія Червоні (Rødt), Соціалістична ліва партія (SV) і Партія зелених (MDG) оголосили, що боротимуться за збереження нижчих цін під час бюджетних переговорів з урядом Робітничої партії (Ap). Норвезький парламент (Storting) має розглянути державний бюджет 7 грудня. Своєю чергою, депутати регіону Вестланн ухвалюватимуть рішення щодо регіонального бюджету під час засідання, запланованого на 8 і 9 грудня.

П’ять різних цін за 15 місяців. Експерт застерігає про наслідки

Прикладом значних коливань є регіон Вестланн. З лютого до квітня 2026 року місячний квиток для дорослого на одну зону коштував 844 NOK, а з травня до жовтня — 700 NOK. З 1 листопада його ціна становить 504 NOK, натомість із лютого 2027 року вона може зрости до 538 NOK. Наступне підвищення можливе вже 1 травня: за умови збереження частини державної підтримки ціна може сягнути 734 NOK. Якщо субсидії буде повністю скасовано, квиток може коштувати навіть 878 NOK.



Нілс Фернлі з Інституту економіки транспорту (TØI) застерігає, що пасажири сильніше реагують на підвищення цін, ніж на їх зниження. На його думку, часті зміни цін ускладнюють довгострокове планування витрат і можуть зменшити зацікавленість у громадському транспорті. Директор адміністрації регіону Вестланн Роберт Растад, своєю чергою, звертає увагу на важливість частоти автобусних рейсів. За його словами, кошти, призначені для зниження цін, можна було б використати для збільшення кількості сполучень у години пік, увечері та у вихідні. Растад також підкреслює, що для багатьох мандрівників місячний квиток усе ще є дешевшим, ніж користування автомобілем, якщо врахувати витрати на паркування та дорожні збори.