23.11.2026 08:08
Bilietų kainos Norvegijoje gali kilti. Devyniems regionams gresia kainų didinimas
Pigesni bilietai gali išnykti. Devyniems regionams gresia kainų didinimas
Problema yra nuolaidų išlaikymo išlaidos. Raudonųjų partija (Rødt), Socialistų kairiųjų partija (SV) ir Žaliųjų partija (MDG) paskelbė, kad per biudžeto derybas su Darbo partijos (Ap) vyriausybe kovos už mažesnių kainų išsaugojimą. Norvegijos parlamentas (Stortingas) valstybės biudžetą turėtų svarstyti gruodžio 7 dieną. Tuo metu Vestlando regiono tarybos nariai sprendimus dėl regioninio biudžeto priims posėdyje, numatytame gruodžio 8 ir 9 dienomis.
Penkios skirtingos kainos per 15 mėnesių. Ekspertas įspėja apie pasekmes
Nilsas Fearnley iš Transporto ekonomikos instituto (TØI) įspėja, kad keleiviai į kainų didinimą reaguoja stipriau nei į jų mažinimą. Jo nuomone, dažni kainų pokyčiai apsunkina ilgalaikį išlaidų planavimą ir gali sumažinti susidomėjimą viešuoju transportu. Vestlando regiono administracijos direktorius Robertas Rastadas savo ruožtu atkreipia dėmesį į autobusų reisų dažnumo svarbą. Pasak jo, lėšos, skiriamos kainų mažinimui, galėtų būti panaudotos didinant reisų skaičių piko valandomis, vakarais ir savaitgaliais. Rastadas taip pat pabrėžia, kad daugeliui keliautojų mėnesinis bilietas vis dar yra pigesnis nei naudojimasis automobiliu, įvertinus stovėjimo ir kelių mokesčių išlaidas.
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