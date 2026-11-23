23.11.2026 08:08
Los precios de los billetes en Noruega podrían subir. Nueve regiones amenazadas por aumentos
Los billetes más baratos podrían desaparecer. Nueve regiones amenazadas por aumentos
El problema son los costes de mantener las reducciones. El Partido Rojo (Rødt), el Partido de la Izquierda Socialista (SV) y el Partido Verde (MDG) anunciaron que lucharán por mantener los precios más bajos durante las negociaciones presupuestarias con el Gobierno del Partido Laborista (Ap). El Parlamento noruego (Storting) tiene previsto examinar el presupuesto estatal el 7 de diciembre. Por su parte, los consejeros regionales de Vestland tomarán decisiones sobre el presupuesto regional durante la sesión prevista para los días 8 y 9 de diciembre.
Cinco precios diferentes en 15 meses. Un experto advierte de las consecuencias
Nils Fearnley, del Instituto de Economía del Transporte (TØI), advierte de que los pasajeros reaccionan más intensamente a las subidas que a las bajadas de precios. En su opinión, los cambios frecuentes de tarifas dificultan la planificación de gastos a largo plazo y pueden reducir el interés por el transporte público. El director de administración de la región de Vestland, Robert Rastad, señala, por su parte, la importancia de la frecuencia de los autobuses. Según él, los fondos destinados a reducir los precios podrían utilizarse para aumentar el número de conexiones en horas punta, por las tardes y los fines de semana. Rastad también subraya que, para muchos viajeros, el abono mensual sigue siendo más barato que utilizar un coche, si se tienen en cuenta los costes de aparcamiento y los peajes.
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