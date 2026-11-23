Los precios de los abonos mensuales para el transporte público en Noruega podrían cambiar hasta cinco veces en el plazo de 15 meses. En nueve de las 15 regiones, son posibles aumentos ya en la primavera de 2027. Un experto advierte de que las grandes fluctuaciones de precios pueden disuadir a los pasajeros de utilizar el transporte público.

El Gobierno de Noruega ha propuesto limitar las subvenciones para los abonos mensuales más baratos en el proyecto de presupuesto para 2027. El apoyo anterior permitió reducir los precios de los viajes en autobús, tranvía y barco, pero parte de estas rebajas podría resultar temporal. Las autoridades regionales señalan que, sin fondos adicionales, no podrán mantener las tarifas actuales.

Los billetes más baratos podrían desaparecer. Nueve regiones amenazadas por aumentos Según TV 2, el aumento de los precios de los abonos mensuales podría afectar a nueve de las 15 regiones noruegas. Akershus, Agder, Buskerud, Finnmark, Telemark y Østfold confirmaron que la limitación de las subvenciones provocará nuevos aumentos. En Innlandet, Nordland y Vestland, la subida de precios ya ha sido propuesta o considerada probable. Las decisiones definitivas dependerán del presupuesto estatal que se apruebe.



El problema son los costes de mantener las reducciones. El Partido Rojo (Rødt), el Partido de la Izquierda Socialista (SV) y el Partido Verde (MDG) anunciaron que lucharán por mantener los precios más bajos durante las negociaciones presupuestarias con el Gobierno del Partido Laborista (Ap). El Parlamento noruego (Storting) tiene previsto examinar el presupuesto estatal el 7 de diciembre. Por su parte, los consejeros regionales de Vestland tomarán decisiones sobre el presupuesto regional durante la sesión prevista para los días 8 y 9 de diciembre.

Los abonos mensuales podrían encarecerse hasta en 300 NOK.Foto: Adobe Stock, licencia estándar

Cinco precios diferentes en 15 meses. Un experto advierte de las consecuencias Un ejemplo de grandes fluctuaciones es la región de Vestland. De febrero a abril de 2026, un abono mensual para adultos de una zona costaba 844 NOK, y de mayo a octubre, 700 NOK. Desde el 1 de noviembre, su precio es de 504 NOK, mientras que a partir de febrero de 2027 podría subir a 538 NOK. Otro aumento es posible ya el 1 de mayo, cuando, si se mantiene parte del apoyo estatal, el precio podría alcanzar los 734 NOK. Si las subvenciones se retiran por completo, el abono podría costar hasta 878 NOK.



Nils Fearnley, del Instituto de Economía del Transporte (TØI), advierte de que los pasajeros reaccionan más intensamente a las subidas que a las bajadas de precios. En su opinión, los cambios frecuentes de tarifas dificultan la planificación de gastos a largo plazo y pueden reducir el interés por el transporte público. El director de administración de la región de Vestland, Robert Rastad, señala, por su parte, la importancia de la frecuencia de los autobuses. Según él, los fondos destinados a reducir los precios podrían utilizarse para aumentar el número de conexiones en horas punta, por las tardes y los fines de semana. Rastad también subraya que, para muchos viajeros, el abono mensual sigue siendo más barato que utilizar un coche, si se tienen en cuenta los costes de aparcamiento y los peajes.