Potrivit TV 2, creșterea prețurilor abonamentelor lunare ar putea afecta nouă dintre cele 15 regiuni norvegiene. Akershus, Agder, Buskerud, Finnmark, Telemark și Østfold au confirmat că limitarea subvențiilor va duce la noi majorări de prețuri. În Innlandet, Nordland și Vestland, creșterea tarifelor a fost deja propusă sau considerată probabilă. Deciziile finale vor depinde de bugetul de stat adoptat. Problema o reprezintă costurile menținerii reducerilor. Partidul Roșu (Rødt), Partidul Stângii Socialiste (SV) și Partidul Verzilor (MDG) au anunțat că vor lupta pentru păstrarea prețurilor mai mici în timpul negocierilor bugetare cu guvernul Partidului Laburist (Ap). Parlamentul norvegian (Storting) urmează să examineze bugetul de stat pe 7 decembrie. La rândul lor, consilierii regionali din Vestland vor lua decizii privind bugetul regional în cadrul unei ședințe programate pentru 8 și 9 decembrie.

Cinci prețuri diferite în 15 luni. Expertul avertizează asupra consecințelor

Un exemplu de fluctuații mari este regiunea Vestland. Din februarie până în aprilie 2026, un abonament lunar pentru adulți, valabil într-o singură zonă, costa 844 NOK, iar din mai până în octombrie costa 700 NOK. De la 1 noiembrie, prețul său este de 504 NOK, însă din februarie 2027 ar putea crește la 538 NOK. O nouă scumpire este posibilă chiar de la 1 mai, când, dacă se menține o parte din sprijinul de stat, prețul ar putea ajunge la 734 NOK. Dacă subvențiile vor fi retrase complet, abonamentul ar putea costa chiar 878 NOK.



Nils Fearnley de la Institutul de Economie a Transporturilor (TØI) avertizează că pasagerii reacționează mai puternic la scumpiri decât la reduceri. În opinia sa, schimbările frecvente de prețuri îngreunează planificarea pe termen lung a cheltuielilor și pot reduce interesul pentru transportul public. Directorul administrației regiunii Vestland, Robert Rastad, atrage în schimb atenția asupra importanței frecvenței curselor de autobuz. Potrivit acestuia, fondurile destinate reducerilor de preț ar putea fi folosite pentru creșterea numărului de curse la orele de vârf, seara și în weekenduri. Rastad subliniază, de asemenea, că pentru mulți călători abonamentul lunar rămâne mai ieftin decât folosirea mașinii, dacă sunt luate în calcul costurile de parcare și taxele rutiere.