23.11.2026 08:08
Prețurile biletelor în Norvegia ar putea crește. Nouă regiuni sunt amenințate de scumpiri
Biletele mai ieftine ar putea dispărea. Nouă regiuni amenințate de scumpiri
Problema o reprezintă costurile menținerii reducerilor. Partidul Roșu (Rødt), Partidul Stângii Socialiste (SV) și Partidul Verzilor (MDG) au anunțat că vor lupta pentru păstrarea prețurilor mai mici în timpul negocierilor bugetare cu guvernul Partidului Laburist (Ap). Parlamentul norvegian (Storting) urmează să examineze bugetul de stat pe 7 decembrie. La rândul lor, consilierii regionali din Vestland vor lua decizii privind bugetul regional în cadrul unei ședințe programate pentru 8 și 9 decembrie.
Cinci prețuri diferite în 15 luni. Expertul avertizează asupra consecințelor
Nils Fearnley de la Institutul de Economie a Transporturilor (TØI) avertizează că pasagerii reacționează mai puternic la scumpiri decât la reduceri. În opinia sa, schimbările frecvente de prețuri îngreunează planificarea pe termen lung a cheltuielilor și pot reduce interesul pentru transportul public. Directorul administrației regiunii Vestland, Robert Rastad, atrage în schimb atenția asupra importanței frecvenței curselor de autobuz. Potrivit acestuia, fondurile destinate reducerilor de preț ar putea fi folosite pentru creșterea numărului de curse la orele de vârf, seara și în weekenduri. Rastad subliniază, de asemenea, că pentru mulți călători abonamentul lunar rămâne mai ieftin decât folosirea mașinii, dacă sunt luate în calcul costurile de parcare și taxele rutiere.
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