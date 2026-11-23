Prisene på månedskort for kollektivtransport i Norge kan endre seg så mange som fem ganger i løpet av 15 måneder. I ni av 15 fylker kan det komme prisøkninger allerede våren 2027. En ekspert advarer om at store prissvingninger kan få passasjerer til å velge bort kollektivtransport.

Norges regjering har foreslått å begrense subsidiene til rimeligere månedskort i budsjettforslaget for 2027. Tidligere støtte har bidratt til å senke prisene på reiser med buss, trikk og båt, men deler av disse prisreduksjonene kan vise seg å være midlertidige. Regionale myndigheter opplyser at de uten ekstra midler ikke vil kunne opprettholde dagens priser.

Rimeligere billetter kan forsvinne. Ni fylker risikerer prisøkninger Ifølge TV 2 kan prisøkninger på månedskort ramme ni av Norges 15 fylker. Akershus, Agder, Buskerud, Finnmark, Telemark og Østfold har bekreftet at reduserte subsidier vil føre til nye prisøkninger. I Innlandet, Nordland og Vestland er prisøkninger allerede foreslått eller vurdert som sannsynlige. De endelige beslutningene vil avhenge av det vedtatte statsbudsjettet.



Problemet er kostnadene ved å opprettholde prisreduksjonene. Rødt, Sosialistisk Venstreparti (SV) og Miljøpartiet De Grønne (MDG) har varslet at de vil kjempe for å bevare de lavere prisene under budsjettforhandlingene med Arbeiderparti-regjeringen (Ap). Stortinget skal behandle statsbudsjettet 7. desember. Representantene i Vestland fylke skal på sin side fatte beslutninger om fylkesbudsjettet på et møte som er planlagt 8. og 9. desember.

Månedskort kan bli opptil 300 kroner dyrere.Foto: Adobe Stock, standardlisens

Fem ulike priser på 15 måneder. Ekspert advarer mot konsekvensene Vestland fylke er et eksempel på store svingninger. Fra februar til april 2026 kostet et månedskort for voksne i én sone 844 kroner, mens det fra mai til oktober kostet 700 kroner. Fra 1. november er prisen 504 kroner, men fra februar 2027 kan den øke til 538 kroner. En ny prisøkning er mulig allerede 1. mai, da prisen kan nå 734 kroner dersom deler av den statlige støtten opprettholdes. Hvis subsidiene fjernes helt, kan billetten koste så mye som 878 kroner.



Nils Fearnley fra Transportøkonomisk institutt (TØI) advarer om at passasjerer reagerer sterkere på prisøkninger enn på prisreduksjoner. Etter hans mening gjør hyppige prisendringer det vanskeligere å planlegge utgifter på lang sikt og kan redusere interessen for kollektivtransport. Direktør for fylkesadministrasjonen i Vestland, Robert Rastad, peker derimot på betydningen av hvor ofte bussene går. Ifølge ham kunne midlene som brukes på prisreduksjoner, benyttes til å øke antallet avganger i rushtiden, på kveldene og i helgene. Rastad understreker også at månedskort fortsatt er billigere enn å bruke bil for mange reisende, når kostnader til parkering og bompenger tas med i beregningen.