23.11.2026 08:08
Billettprisene i Norge kan øke. Ni fylker risikerer prisøkninger
Rimeligere billetter kan forsvinne. Ni fylker risikerer prisøkninger
Problemet er kostnadene ved å opprettholde prisreduksjonene. Rødt, Sosialistisk Venstreparti (SV) og Miljøpartiet De Grønne (MDG) har varslet at de vil kjempe for å bevare de lavere prisene under budsjettforhandlingene med Arbeiderparti-regjeringen (Ap). Stortinget skal behandle statsbudsjettet 7. desember. Representantene i Vestland fylke skal på sin side fatte beslutninger om fylkesbudsjettet på et møte som er planlagt 8. og 9. desember.
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Nils Fearnley fra Transportøkonomisk institutt (TØI) advarer om at passasjerer reagerer sterkere på prisøkninger enn på prisreduksjoner. Etter hans mening gjør hyppige prisendringer det vanskeligere å planlegge utgifter på lang sikt og kan redusere interessen for kollektivtransport. Direktør for fylkesadministrasjonen i Vestland, Robert Rastad, peker derimot på betydningen av hvor ofte bussene går. Ifølge ham kunne midlene som brukes på prisreduksjoner, benyttes til å øke antallet avganger i rushtiden, på kveldene og i helgene. Rastad understreker også at månedskort fortsatt er billigere enn å bruke bil for mange reisende, når kostnader til parkering og bompenger tas med i beregningen.
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