21.11.2026 09:35
Такий холод у листопаді трапляється рідко. У Норвегії зафіксували майже 25 градусів морозу
Так холодно було лише раз. Метеорологи вказують на винятковий листопад
Цього разу рекорд не було побито. Однак Валь наголошує, що такі сильні морози нетипові для листопада, оскільки температури нижче мінус 20 градусів за Цельсієм у цю пору року трапляються відносно рідко. Особливо значне зниження температури зафіксували в гірських місцевостях. У ніч із 17 на 18 листопада 2026 року такі значення одночасно зареєстрували в Гротлі, Фоллдалі та Філеф'єллі.
Відомо, звідки взявся такий сильний мороз. Низькі температури ще збережуться
Велике значення також має безхмарна погода. Останні дні принесли багато сонця та ясне небо, що в холодну частину року сприяє інтенсивному нічному охолодженню земної поверхні. Холодна погода зберігається й надалі.
Найновіші статті
- Уряд хоче виділити 23,4 млрд крон на Norgespris. Де в рахунку видно доплату за електроенергію?
- Рекордний імпорт і величезний торговельний профіцит. Таких надходжень не було роками
- 599 прибуттів і 800 виїздів. Як змінилася міграція поляків у Норвегії?
- Коли NAV виплачує лікарняні? Одні отримують гроші за кілька днів, інші чекають тижнями
- D-номер сам не зміниться на постійний. Як отримати норвезьке посвідчення особи та BankID
- Норвезькі служби: спроби терактів протягом року є ймовірними. Рівень загрози залишається 3 із 5