У ніч із 17 на 18 листопада 2026 року температура в горах південної Норвегії впала до мінус 24,6 градуса за Цельсієм. Це найнижчий показник, зафіксований у країні цієї осені. Метеорологи зазначають, що такі сильні морози в листопаді трапляються рідко, а низькі температури збережуться до кінця тижня.

Найхолодніше було в Гротлі, у муніципалітеті Ск'як. Норвезький метеорологічний інститут (MET) повідомив 18 листопада, що саме там зафіксували найнижчу температуру цього осіннього сезону. Сильний мороз також спостерігався в інших населених пунктах. У Фоллдалі термометри показали мінус 22,1 градуса за Цельсієм, а у Філеф'єллі температура впала до мінус 20,5 градуса.

Так холодно було лише раз. Метеорологи вказують на винятковий листопад Температура в Гротлі наблизилася до історичних значень. Як пояснює чергова метеорологиня Бенте Валь, за останні 15 років лише раз у листопаді там зафіксували нижчу температуру. Це сталося 8 листопада 2016 року. Тоді термометри показали мінус 26,2 градуса за Цельсієм.



Цього разу рекорд не було побито. Однак Валь наголошує, що такі сильні морози нетипові для листопада, оскільки температури нижче мінус 20 градусів за Цельсієм у цю пору року трапляються відносно рідко. Особливо значне зниження температури зафіксували в гірських місцевостях. У ніч із 17 на 18 листопада 2026 року такі значення одночасно зареєстрували в Гротлі, Фоллдалі та Філеф'єллі.

Норвезькі синоптики говорять про надзвичайно морозний листопад.Фото: Colourbox/NAF

Відомо, звідки взявся такий сильний мороз. Низькі температури ще збережуться За нинішнє похолодання відповідає розташування струменевої течії. За словами Валь, вона проходить на південь від Скандинавії, через що системи низького тиску переміщуються далі на південь. До Норвегії надходить північний вітер. Разом із ним надходять маси холодного повітря, які спричиняють значне зниження температури.



Велике значення також має безхмарна погода. Останні дні принесли багато сонця та ясне небо, що в холодну частину року сприяє інтенсивному нічному охолодженню земної поверхні. Холодна погода зберігається й надалі.