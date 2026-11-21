21.11.2026 09:35
Toks šaltis lapkritį pasitaiko retai. Norvegijoje užfiksuota beveik 25 laipsnių šalčio
Taip šalta buvo tik kartą. Meteorologai atkreipia dėmesį į išskirtinį lapkritį
Šįkart rekordas nebuvo pagerintas. Tačiau Wahl pabrėžia, kad tokie stiprūs šalčiai lapkričiui nebūdingi, nes žemesnė nei minus 20 laipsnių Celsijaus temperatūra šiuo metų laiku pasitaiko palyginti retai. Ypač dideli temperatūros kritimai užfiksuoti kalnų vietovėse. 2026 m. lapkričio 17–18 d. naktį tokios reikšmės vienu metu buvo užregistruotos Grotli, Folldal ir Filefjell vietovėse.
Aišku, iš kur kilo toks stiprus šaltis. Žema temperatūra dar išsilaikys
Didelę reikšmę turi ir debesų nebuvimas. Pastarosiomis dienomis buvo daug saulės ir giedras dangus, o šaltuoju metų laiku tai skatina intensyvų žemės paviršiaus atvėsimą naktį. Šalti orai vis dar laikosi.
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