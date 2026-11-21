W nocy z 17 na 18 listopada 2026 roku temperatura w górach południowej Norwegii spadła do minus 24,6 st. C. To najniższy wynik odnotowany w kraju tej jesieni. Meteorolodzy wskazują, że tak silne mrozy w listopadzie należą do rzadkości, a niskie temperatury mają utrzymać się do końca tygodnia.

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Najzimniej było w Grotli w gminie Skjåk. Norweski Instytut Meteorologiczny (MET) poinformował 18 listopada, że właśnie tam odnotowano najniższą temperaturę w tegorocznym sezonie jesiennym. Silny mróz wystąpił również w innych miejscowościach. W Folldal termometry pokazały minus 22,1 st. C, natomiast na Filefjell temperatura spadła do minus 20,5 st. C.

Tak zimno było tylko raz. Meteorolodzy wskazują na wyjątkowy listopad Temperatura w Grotli zbliżyła się do historycznych wartości. Jak wyjaśnia dyżurna meteorolożka Bente Wahl, w ciągu ostatnich 15 lat tylko raz odnotowano tam niższą temperaturę w listopadzie. Było to 8 listopada 2016 roku. Wówczas termometry wskazały minus 26,2 st. C.



Tym razem rekord nie został pobity. Wahl podkreśla jednak, że tak silne mrozy są nietypowe dla listopada, ponieważ temperatury poniżej minus 20 st. C występują o tej porze roku stosunkowo rzadko. Szczególnie duże spadki temperatury odnotowano w górskich miejscowościach. W nocy z 17 na 18 listopada 2026 roku takie wartości zarejestrowano jednocześnie w Grotli, Folldal i na Filefjell.

Norwescy synoptycy mówią o wyjątkowo mroźnym listopadzie.Fot. Colourbox/NAF

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Wiadomo, skąd tak silny mróz. Niskie temperatury jeszcze się utrzymają Za obecne ochłodzenie odpowiada położenie prądu strumieniowego. Według Wahl przebiega on na południe od Skandynawii, przez co układy niskiego ciśnienia przemieszczają się dalej na południe. Do Norwegii napływa północny wiatr. Wraz z nim docierają masy zimnego powietrza, które odpowiadają za znaczne spadki temperatury.



Duże znaczenie ma również bezchmurna pogoda. Ostatnie dni przyniosły sporo słońca i przejrzyste niebo, co w chłodnej części roku sprzyja intensywnemu wychładzaniu powierzchni ziemi nocą. Zimna pogoda utrzymuje się nadal.

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