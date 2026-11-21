21.11.2026 09:35
Så kaldt i november er sjelden. Nesten 25 minusgrader registrert i Norge
Så kaldt har det bare vært én gang. Meteorologene peker på en uvanlig november
Denne gangen ble rekorden ikke slått. Wahl understreker imidlertid at så streng kulde er utypisk for november, ettersom temperaturer under minus 20 grader forekommer relativt sjelden på denne tiden av året. De største temperaturfallene ble registrert i fjellområdene. Natten mellom 17. og 18. november 2026 ble slike verdier registrert samtidig i Grotli, Folldal og på Filefjell.
Det er klart hva som forårsaker den sterke kulden. De lave temperaturene vil vare videre
Skyfritt vær har også stor betydning. De siste dagene har bydd på mye sol og klar himmel, noe som i den kalde delen av året bidrar til kraftig avkjøling av jordoverflaten om natten. Det kalde været fortsetter.
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