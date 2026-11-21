Natten mellom 17. og 18. november 2026 falt temperaturen i fjellene i Sør-Norge til minus 24,6 grader. Det er den laveste temperaturen som er registrert i landet denne høsten. Meteorologene påpeker at så streng kulde i november er sjelden, og de lave temperaturene ventes å vare til slutten av uken.

Det var kaldest i Grotli i Skjåk kommune. Det norske Meteorologisk institutt (MET) opplyste 18. november at det var der den laveste temperaturen i årets høstsesong ble registrert. Det var også streng kulde andre steder. I Folldal viste termometrene minus 22,1 grader, mens temperaturen på Filefjell falt til minus 20,5 grader.

Så kaldt har det bare vært én gang. Meteorologene peker på en uvanlig november Temperaturen i Grotli nærmet seg historiske nivåer. Ifølge vakthavende meteorolog Bente Wahl har det bare én gang i løpet av de siste 15 årene blitt registrert en lavere temperatur der i november. Det var 8. november 2016. Da viste termometrene minus 26,2 grader.



Denne gangen ble rekorden ikke slått. Wahl understreker imidlertid at så streng kulde er utypisk for november, ettersom temperaturer under minus 20 grader forekommer relativt sjelden på denne tiden av året. De største temperaturfallene ble registrert i fjellområdene. Natten mellom 17. og 18. november 2026 ble slike verdier registrert samtidig i Grotli, Folldal og på Filefjell.

Norske meteorologer omtaler november som uvanlig kald.Foto: Colourbox/NAF

Det er klart hva som forårsaker den sterke kulden. De lave temperaturene vil vare videre Plasseringen av jetstrømmen er årsaken til den nåværende nedkjølingen. Ifølge Wahl går den sør for Skandinavia, noe som gjør at lavtrykkene beveger seg lenger sør. En nordlig vind strømmer inn over Norge. Med den kommer masser av kald luft, som fører til betydelige temperaturfall.



Skyfritt vær har også stor betydning. De siste dagene har bydd på mye sol og klar himmel, noe som i den kalde delen av året bidrar til kraftig avkjøling av jordoverflaten om natten. Det kalde været fortsetter.