21.11.2026 09:35
Atât de frig în noiembrie se întâmplă rar. În Norvegia s-au înregistrat aproape 25 de grade de ger
Atât de frig a fost o singură dată. Meteorologii indică un noiembrie excepțional
De această dată, recordul nu a fost depășit. Wahl subliniază însă că gerurile atât de puternice sunt neobișnuite pentru noiembrie, deoarece temperaturile sub minus 20 de grade Celsius apar relativ rar în această perioadă a anului. Scăderi deosebit de mari de temperatură au fost înregistrate în localitățile montane. În noaptea dintre 17 și 18 noiembrie 2026, astfel de valori au fost înregistrate simultan la Grotli, Folldal și Filefjell.
Se știe de unde provine gerul atât de puternic. Temperaturile scăzute se vor menține
Vremea fără nori are, de asemenea, o importanță majoră. Ultimele zile au adus mult soare și cer senin, ceea ce, în partea rece a anului, favorizează răcirea intensă a suprafeței pământului pe timpul nopții. Vremea rece persistă în continuare.
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