Cea mai rece noapte din această toamnă în Norvegia. Pe 18 noiembrie, temperatura a coborât la minus 24,6 grade.

Cea mai rece noapte din această toamnă în Norvegia. Pe 18 noiembrie, temperatura a coborât la minus 24,6 grade. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)

În noaptea dintre 17 și 18 noiembrie 2026, temperatura în munții din sudul Norvegiei a coborât la minus 24,6 grade Celsius. Aceasta este cea mai scăzută valoare înregistrată în țară în această toamnă. Meteorologii subliniază că gerurile atât de puternice în noiembrie sunt rare, iar temperaturile scăzute urmează să se mențină până la sfârșitul săptămânii.

Cel mai frig a fost la Grotli, în comuna Skjåk. Institutul Meteorologic Norvegian (MET) a anunțat pe 18 noiembrie că tocmai acolo a fost înregistrată cea mai scăzută temperatură din actualul sezon de toamnă. Ger puternic s-a produs și în alte localități. La Folldal, termometrele au arătat minus 22,1 grade Celsius, iar la Filefjell temperatura a coborât la minus 20,5 grade Celsius.

Atât de frig a fost o singură dată. Meteorologii indică un noiembrie excepțional Temperatura de la Grotli s-a apropiat de valorile istorice. După cum explică meteorologul de serviciu Bente Wahl, în ultimii 15 ani doar o singură dată a fost înregistrată acolo o temperatură mai scăzută în noiembrie. S-a întâmplat pe 8 noiembrie 2016. Atunci, termometrele au indicat minus 26,2 grade Celsius.



De această dată, recordul nu a fost depășit. Wahl subliniază însă că gerurile atât de puternice sunt neobișnuite pentru noiembrie, deoarece temperaturile sub minus 20 de grade Celsius apar relativ rar în această perioadă a anului. Scăderi deosebit de mari de temperatură au fost înregistrate în localitățile montane. În noaptea dintre 17 și 18 noiembrie 2026, astfel de valori au fost înregistrate simultan la Grotli, Folldal și Filefjell.

Meteorologii norvegieni vorbesc despre un noiembrie extrem de rece.Foto: Colourbox/NAF

Se știe de unde provine gerul atât de puternic. Temperaturile scăzute se vor menține Poziția curentului cu jet este responsabilă pentru răcirea actuală. Potrivit lui Wahl, acesta trece la sud de Scandinavia, astfel încât sistemele de joasă presiune se deplasează mai departe spre sud. În Norvegia pătrunde vânt din nord. Odată cu acesta sosesc mase de aer rece, responsabile pentru scăderile semnificative de temperatură.



Vremea fără nori are, de asemenea, o importanță majoră. Ultimele zile au adus mult soare și cer senin, ceea ce, în partea rece a anului, favorizează răcirea intensă a suprafeței pământului pe timpul nopții. Vremea rece persistă în continuare.