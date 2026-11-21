La noche más fría de este otoño en Noruega. El 18 de noviembre, la temperatura bajó hasta los 24,6 grados bajo cero.

La noche más fría de este otoño en Noruega. El 18 de noviembre, la temperatura bajó hasta los 24,6 grados bajo cero. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)

En la noche del 17 al 18 de noviembre de 2026, la temperatura en las montañas del sur de Noruega descendió hasta los 24,6 grados bajo cero. Es el valor más bajo registrado en el país este otoño. Los meteorólogos señalan que unas heladas tan intensas en noviembre son poco frecuentes y que las bajas temperaturas se mantendrán hasta el final de la semana.

La temperatura más baja se registró en Grotli, en el municipio de Skjåk. El Instituto Meteorológico Noruego (MET) informó el 18 de noviembre que fue allí donde se registró la temperatura más baja de la actual temporada de otoño. También se produjeron fuertes heladas en otras localidades. En Folldal, los termómetros marcaron 22,1 grados bajo cero, mientras que en Filefjell la temperatura descendió hasta los 20,5 grados bajo cero.

Solo hizo tanto frío una vez. Los meteorólogos señalan un noviembre excepcional La temperatura en Grotli se acercó a valores históricos. Como explica la meteoróloga de guardia Bente Wahl, en los últimos 15 años solo una vez se registró allí una temperatura más baja en noviembre. Fue el 8 de noviembre de 2016. Entonces, los termómetros marcaron 26,2 grados bajo cero.



Esta vez no se batió el récord. Sin embargo, Wahl subraya que unas heladas tan intensas son inusuales para noviembre, ya que las temperaturas inferiores a 20 grados bajo cero son relativamente poco frecuentes en esta época del año. Los descensos de temperatura especialmente importantes se registraron en localidades de montaña. En la noche del 17 al 18 de noviembre de 2026, estos valores se registraron simultáneamente en Grotli, Folldal y Filefjell.

Los meteorólogos noruegos hablan de un noviembre excepcionalmente frío.Foto: Colourbox/NAF

Se sabe de dónde viene una helada tan intensa. Las bajas temperaturas se mantendrán La ubicación de la corriente en chorro es responsable del actual enfriamiento. Según Wahl, esta discurre al sur de Escandinavia, por lo que los sistemas de baja presión se desplazan más hacia el sur. A Noruega llega viento del norte. Con él llegan masas de aire frío, responsables de los importantes descensos de temperatura.



El tiempo despejado también tiene gran importancia. Los últimos días han traído bastante sol y cielos claros, lo que durante la parte fría del año favorece el intenso enfriamiento de la superficie terrestre por la noche. El tiempo frío continúa.