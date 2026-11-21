21.11.2026 09:35
Un frío así en noviembre es poco frecuente. En Noruega se registraron casi 25 grados bajo cero
Solo hizo tanto frío una vez. Los meteorólogos señalan un noviembre excepcional
Esta vez no se batió el récord. Sin embargo, Wahl subraya que unas heladas tan intensas son inusuales para noviembre, ya que las temperaturas inferiores a 20 grados bajo cero son relativamente poco frecuentes en esta época del año. Los descensos de temperatura especialmente importantes se registraron en localidades de montaña. En la noche del 17 al 18 de noviembre de 2026, estos valores se registraron simultáneamente en Grotli, Folldal y Filefjell.
Se sabe de dónde viene una helada tan intensa. Las bajas temperaturas se mantendrán
El tiempo despejado también tiene gran importancia. Los últimos días han traído bastante sol y cielos claros, lo que durante la parte fría del año favorece el intenso enfriamiento de la superficie terrestre por la noche. El tiempo frío continúa.
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