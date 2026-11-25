25.11.2026 08:26
Такої ситуації в Норвегії не було вже 22 роки. Дедалі менше людей хочуть жити в країні фіордів
Дедалі менше людей приїжджають до Норвегії. Імміграція продовжує спадати
Також зменшується приплив громадян України. З липня до вересня 2026 року до Норвегії переїхали 1,7 тис. українців. Це все ще більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Від початку 2025 року кількість громадян України, які прибували до Норвегії, зазвичай становила від 1,7 тис. до 3,3 тис. у кожному кварталі.
У Норвегії народжується більше дітей. Тенденція зберігається з 2022 року
Зростання також помітне у статистиці за перші дев’ять місяців року. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року кількість народжень збільшилася на 5,1 тис. SSB ще не має даних за останній квартал 2026 року. Повна статистика дасть змогу визначити масштаб цьогорічного зростання.
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