Дедалі менше людей приїжджають до Норвегії. Імміграція продовжує спадати

У третьому кварталі 2026 року до Норвегії переїхали 14,6 тис. осіб. Це найнижчий показник за цей період з 2006 року, якщо не враховувати пандемічний 2020 рік. Спад відповідає тенденції, що спостерігається вже кілька років. Після різкого зростання імміграції, пов’язаного з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, кількість людей, які прибувають до Норвегії, систематично зменшується.



Також зменшується приплив громадян України. З липня до вересня 2026 року до Норвегії переїхали 1,7 тис. українців. Це все ще більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Від початку 2025 року кількість громадян України, які прибували до Норвегії, зазвичай становила від 1,7 тис. до 3,3 тис. у кожному кварталі.