25.11.2026 08:26
Una situación así no se veía en Noruega desde hace 22 años. Cada vez menos personas quieren vivir en el país de los fiordos
Cada vez menos personas llegan a Noruega. La inmigración sigue disminuyendo
También se reduce la llegada de ciudadanos ucranianos. De julio a septiembre de 2026, 1,7 mil ucranianos se mudaron a Noruega. Esta cifra sigue siendo superior a la registrada antes del inicio de la invasión a gran escala. Desde comienzos de 2025, el número de ciudadanos ucranianos que llegan a Noruega ha oscilado normalmente entre 1,7 mil y 3,3 mil en cada trimestre.
Nacen más niños en Noruega. La tendencia se mantiene desde 2022
El aumento también es visible en las estadísticas que abarcan los primeros nueve meses del año. En comparación con el mismo período de 2022, el número de nacimientos aumentó en 5,1 mil. La SSB aún no dispone de datos correspondientes al último trimestre de 2026. Las estadísticas completas permitirán determinar la magnitud del aumento de este año.
Migración en Noruega entre 2000 y 2026. Datos correspondientes al primer trimestre y a los tres primeros trimestres del año.Il. SSB
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