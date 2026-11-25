La población de Noruega aumentó en 9,7 mil personas en el tercer trimestre de 2026. Es el menor crecimiento de la población en este período del año desde 2004. Al mismo tiempo, los estadísticos registraron otro aumento del número de nacimientos.

Los datos de la Oficina Central de Estadística (SSB) muestran que, a finales de septiembre de 2026, Noruega tenía 5.646.600 habitantes. El ritmo de crecimiento de la población se vio afectado principalmente por la disminución de la inmigración, que alcanzó uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas. Se observa una tendencia diferente en las estadísticas de nacimientos.

Cada vez menos personas llegan a Noruega. La inmigración sigue disminuyendo En el tercer trimestre de 2026, 14,6 mil personas se mudaron a Noruega. Es la cifra más baja para este período desde 2006, sin tener en cuenta el año pandémico de 2020. La caída forma parte de una tendencia observada desde hace varios años. Tras el fuerte aumento de la inmigración relacionado con la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania, el número de personas que llegan a Noruega disminuye sistemáticamente.



También se reduce la llegada de ciudadanos ucranianos. De julio a septiembre de 2026, 1,7 mil ucranianos se mudaron a Noruega. Esta cifra sigue siendo superior a la registrada antes del inicio de la invasión a gran escala. Desde comienzos de 2025, el número de ciudadanos ucranianos que llegan a Noruega ha oscilado normalmente entre 1,7 mil y 3,3 mil en cada trimestre.

Cambios demográficos en Noruega. Tercer trimestre entre 2000 y 2026.Il. SSB

Nacen más niños en Noruega. La tendencia se mantiene desde 2022 En el tercer trimestre de 2026 nacieron 15,8 mil niños en Noruega. En el mismo período del año anterior se registraron 15,4 mil nacimientos, es decir, 400 menos. El número de nacimientos aumenta sistemáticamente desde 2022. Los datos más recientes confirman la continuidad de esta tendencia.



El aumento también es visible en las estadísticas que abarcan los primeros nueve meses del año. En comparación con el mismo período de 2022, el número de nacimientos aumentó en 5,1 mil. La SSB aún no dispone de datos correspondientes al último trimestre de 2026. Las estadísticas completas permitirán determinar la magnitud del aumento de este año.

Migración en Noruega entre 2000 y 2026. Datos correspondientes al primer trimestre y a los tres primeros trimestres del año.Il. SSB