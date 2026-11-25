Choć w Norwegii saldo migracji nadal jest dodatnie, przyrost przyjezdnych jest coraz mniejszy.

Choć w Norwegii saldo migracji nadal jest dodatnie, przyrost przyjezdnych jest coraz mniejszy. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Liczba mieszkańców Norwegii wzrosła w trzecim kwartale 2026 roku o 9,7 tys. osób. To najniższy wzrost liczby ludności w tym okresie roku od 2004 roku. Jednocześnie statystycy odnotowali kolejny wzrost liczby urodzeń.

Zobacz podsumowanie Orła AI Odsłuchaj artykuł 0:00 0:00 0:00 1x Wygenerowane przez AI

Z danych Centralnego Biura Statystycznego (SSB) wynika, że pod koniec września 2026 roku Norwegię zamieszkiwało 5 646 600 osób. Na tempo wzrostu populacji wpłynęła przede wszystkim malejąca imigracja, która osiągnęła jeden z najniższych poziomów od dwóch dekad. Odmienny trend obserwowany jest w statystykach dotyczących urodzeń.

Reklama

Coraz mniej osób przyjeżdża do Norwegii. Imigracja nadal spada W trzecim kwartale 2026 roku do Norwegii przeprowadziło się 14,6 tys. osób. To najniższy wynik dla tego okresu od 2006 roku, jeśli nie uwzględniać pandemicznego 2020 roku. Spadek wpisuje się w tendencję obserwowaną od kilku lat. Po gwałtownym wzroście imigracji związanym z pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę liczba osób przybywających do Norwegii systematycznie maleje.



Zmniejsza się również napływ obywateli Ukrainy. Od lipca do września 2026 roku do Norwegii przeprowadziło się 1,7 tys. Ukraińców. To wciąż więcej niż przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji. Od początku 2025 roku liczba przybywających do Norwegii obywateli Ukrainy wynosiła zazwyczaj od 1,7 tys. do 3,3 tys. w każdym kwartale.

Zmiany demograficzne w Norwegii. III kwartał na przestrzeni lat 2000-2026.Il. SSB

W Norwegii rodzi się więcej dzieci. Trend utrzymuje się od 2022 roku W trzecim kwartale 2026 roku w Norwegii urodziło się 15,8 tys. dzieci. W analogicznym okresie poprzedniego roku odnotowano 15,4 tys. urodzeń, czyli o 400 mniej. Liczba urodzeń systematycznie rośnie od 2022 roku. Najnowsze dane potwierdzają utrzymanie tej tendencji.



Wzrost widoczny jest również w statystykach obejmujących pierwszych dziewięć miesięcy roku. W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku liczba urodzeń zwiększyła się o 5,1 tys. SSB nie dysponuje jeszcze danymi za ostatni kwartał 2026 roku. Pełne statystyki pozwolą określić skalę tegorocznego wzrostu.

Migracja w Norwegii w latach 2000 - 2026. Dane dot. 1. kwartału i pierwszych trzech kwartałów roku.Il. SSB