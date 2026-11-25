25.11.2026 08:26
Tokios situacijos Norvegijoje nebuvo 22 metus. Vis mažiau žmonių nori gyventi fiordų šalyje
Į Norvegiją atvyksta vis mažiau žmonių. Imigracija toliau mažėja
Taip pat mažėja Ukrainos piliečių srautas. Nuo 2026 m. liepos iki rugsėjo į Norvegiją persikėlė 1,7 tūkst. ukrainiečių. Tai vis dar daugiau nei prieš prasidedant plataus masto invazijai. Nuo 2025 metų pradžios į Norvegiją atvykstančių Ukrainos piliečių skaičius kiekvieną ketvirtį paprastai siekė nuo 1,7 tūkst. iki 3,3 tūkst.
Norvegijoje gimsta daugiau vaikų. Tendencija tęsiasi nuo 2022 metų
Augimas matomas ir statistikoje, apimančioje pirmuosius devynis metų mėnesius. Palyginti su analogišku 2022 metų laikotarpiu, gimimų skaičius padidėjo 5,1 tūkst. SSB dar neturi 2026 m. paskutinio ketvirčio duomenų. Išsami statistika leis nustatyti šių metų augimo mastą.
Migracija Norvegijoje 2000–2026 m. Duomenys apie pirmąjį ketvirtį ir pirmuosius tris metų ketvirčius.Iliustr. SSB
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