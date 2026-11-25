25.11.2026 08:26
En slik situasjon har ikke forekommet i Norge på 22 år. Stadig færre ønsker å bo i fjordenes land
Stadig færre flytter til Norge. Innvandringen fortsetter å falle
Tilstrømningen av ukrainske statsborgere blir også mindre. Fra juli til september 2026 flyttet 1,7 tusen ukrainere til Norge. Det er fortsatt flere enn før fullskalainvasjonen begynte. Siden starten av 2025 har antallet ukrainske statsborgere som kommer til Norge, vanligvis ligget mellom 1,7 tusen og 3,3 tusen hvert kvartal.
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Økningen er også synlig i statistikken for årets første ni måneder. Sammenlignet med samme periode i 2022 økte antallet fødsler med 5,1 tusen. SSB har ennå ikke tall for siste kvartal i 2026. Fullstendig statistikk vil gjøre det mulig å fastslå omfanget av årets økning.
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