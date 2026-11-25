Antallet innbyggere i Norge økte i tredje kvartal 2026 med 9,7 tusen personer. Det er den laveste befolkningsveksten i denne perioden av året siden 2004. Samtidig registrerte statistikerne nok en økning i antall fødsler.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 5 646 600 personer bodde i Norge ved utgangen av september 2026. Befolkningsveksten ble først og fremst påvirket av synkende innvandring, som nådde et av de laveste nivåene på to tiår. En motsatt trend kan observeres i fødselsstatistikken.

Stadig færre flytter til Norge. Innvandringen fortsetter å falle I tredje kvartal 2026 flyttet 14,6 tusen personer til Norge. Det er det laveste tallet for denne perioden siden 2006, dersom man ser bort fra pandemiåret 2020. Nedgangen er i tråd med en tendens som har vært observert i flere år. Etter den kraftige økningen i innvandringen som følge av Russlands fullskalainvasjon av Ukraina, har antallet personer som kommer til Norge, gått jevnt ned.



Tilstrømningen av ukrainske statsborgere blir også mindre. Fra juli til september 2026 flyttet 1,7 tusen ukrainere til Norge. Det er fortsatt flere enn før fullskalainvasjonen begynte. Siden starten av 2025 har antallet ukrainske statsborgere som kommer til Norge, vanligvis ligget mellom 1,7 tusen og 3,3 tusen hvert kvartal.

Demografiske endringer i Norge. Tredje kvartal i perioden 2000–2026.Ill. SSB

Flere barn blir født i Norge. Trenden har fortsatt siden 2022 I tredje kvartal 2026 ble det født 15,8 tusen barn i Norge. I samme periode året før ble det registrert 15,4 tusen fødsler, altså 400 færre. Antallet fødsler har økt jevnt siden 2022. De nyeste tallene bekrefter at denne tendensen fortsetter.



Økningen er også synlig i statistikken for årets første ni måneder. Sammenlignet med samme periode i 2022 økte antallet fødsler med 5,1 tusen. SSB har ennå ikke tall for siste kvartal i 2026. Fullstendig statistikk vil gjøre det mulig å fastslå omfanget av årets økning.

Migrasjon i Norge i årene 2000–2026. Tall for første kvartal og årets tre første kvartaler.Ill. SSB