25.11.2026 08:26
O astfel de situație nu a mai existat în Norvegia de 22 de ani. Tot mai puține persoane vor să locuiască în țara fiordurilor
Tot mai puține persoane se mută în Norvegia. Imigrația continuă să scadă
De asemenea, scade numărul cetățenilor ucraineni care sosesc. Din iulie până în septembrie 2026, 1,7 mii de ucraineni s-au mutat în Norvegia. Acest număr este în continuare mai mare decât înainte de începutul invaziei pe scară largă. De la începutul anului 2025, numărul cetățenilor ucraineni care au sosit în Norvegia a fost de obicei între 1,7 mii și 3,3 mii în fiecare trimestru.
În Norvegia se nasc mai mulți copii. Tendința se menține din 2022
Creșterea este vizibilă și în statisticile care includ primele nouă luni ale anului. Comparativ cu perioada corespunzătoare din 2022, numărul nașterilor a crescut cu 5,1 mii. SSB nu dispune încă de date pentru ultimul trimestru din 2026. Statisticile complete vor permite stabilirea amplorii creșterii din acest an.
Migrația în Norvegia în anii 2000-2026. Date privind primul trimestru și primele trei trimestre ale anului.Il. SSB
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