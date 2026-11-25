Numărul locuitorilor Norvegiei a crescut în al treilea trimestru al anului 2026 cu 9,7 mii de persoane. Aceasta este cea mai mică creștere a populației în această perioadă a anului din 2004. În același timp, statisticienii au înregistrat o nouă creștere a numărului de nașteri.

Datele Biroului Central de Statistică (SSB) arată că la sfârșitul lunii septembrie 2026, Norvegia avea 5 646 600 de locuitori. Ritmul de creștere a populației a fost influențat în principal de scăderea imigrației, care a atins unul dintre cele mai joase niveluri din ultimele două decenii. O tendință diferită se observă în statisticile privind nașterile.

Tot mai puține persoane se mută în Norvegia. Imigrația continuă să scadă În al treilea trimestru al anului 2026, 14,6 mii de persoane s-au mutat în Norvegia. Acesta este cel mai mic rezultat pentru această perioadă din 2006, dacă nu luăm în calcul anul pandemic 2020. Scăderea se înscrie într-o tendință observată de câțiva ani. După creșterea bruscă a imigrației asociată invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, numărul persoanelor care sosesc în Norvegia scade sistematic.



De asemenea, scade numărul cetățenilor ucraineni care sosesc. Din iulie până în septembrie 2026, 1,7 mii de ucraineni s-au mutat în Norvegia. Acest număr este în continuare mai mare decât înainte de începutul invaziei pe scară largă. De la începutul anului 2025, numărul cetățenilor ucraineni care au sosit în Norvegia a fost de obicei între 1,7 mii și 3,3 mii în fiecare trimestru.

Schimbări demografice în Norvegia. Trimestrul III în perioada 2000-2026.Il. SSB

În Norvegia se nasc mai mulți copii. Tendința se menține din 2022 În al treilea trimestru al anului 2026, în Norvegia s-au născut 15,8 mii de copii. În perioada corespunzătoare a anului precedent au fost înregistrate 15,4 mii de nașteri, adică cu 400 mai puține. Numărul nașterilor crește sistematic din 2022. Cele mai recente date confirmă menținerea acestei tendințe.



Creșterea este vizibilă și în statisticile care includ primele nouă luni ale anului. Comparativ cu perioada corespunzătoare din 2022, numărul nașterilor a crescut cu 5,1 mii. SSB nu dispune încă de date pentru ultimul trimestru din 2026. Statisticile complete vor permite stabilirea amplorii creșterii din acest an.

Migrația în Norvegia în anii 2000-2026. Date privind primul trimestru și primele trei trimestre ale anului.Il. SSB