Страйк розпочнеться о 13:30 по всій Норвегії. Його оголосила Fagforbundet — найбільша профспілка країни, яка має понад 418 тисяч членів. Це політичний страйк, тобто коротка, заздалегідь оголошена перерва в роботі. Працівники таким чином протестують проти рішення політиків, а не проти свого роботодавця. Fagforbundet уперше самостійно закликає до такого страйку по всій країні. Posten попереджає, що в понеділок у багатьох місцях листи сортуватимуть і доставлятимуть із затримкою. Це особливо стосується Осло та інших великих міст, де відбудуться демонстрації. Затримані листи здебільшого мають надійти наступного дня, коли листоноша приходить за відповідною адресою. Із посилками значних проблем бути не повинно, хоча подекуди вони також можуть затримуватися.

До страйку приєднаються працівники Sporveien — компанії, яка управляє метро й трамваями в Осло. Ruter, організатор громадського транспорту, підтверджує, що в понеділок з 15:00 до 15:15 метро й трамваї не курсуватимуть. Потяги метро й трамваї доїдуть до найближчої станції або зупинки та чекатимуть там до завершення страйку. Після 15:15 затримки ще можуть траплятися певний час. Ні Ruter, ні профспілка не згадують про автобуси. «Ми обираємо короткий політичний страйк, щоб не надто зачепити сторонніх людей», — каже Ола Флоберг, лідер профспілки працівників Sporveien у Fagforbundet. Він повідомляє, що до 15:00 метро й трамваї курсуватимуть у звичайному режимі, щоб люди могли доїхати на демонстрацію.

Листи раз на тиждень із липня 2027 року

Уряд Робітничої партії (Ap) представив проєкт бюджету 7 жовтня. У 2027 році держава хоче заплатити Posten за поштові послуги 1,52 млрд крон — приблизно на 24% менше, ніж цього року. З 1 липня 2027 року листоноша приносив би листи раз на тиждень. Зараз він приходить через день. Ті, хто хотів би отримувати листи частіше, могли б забирати їх у пункті видачі п’ять днів на тиждень. Доставка посилок не має змінитися.



Міністерка транспорту Камзі Гунаратнам (Ap) пояснювала, що люди надсилають дедалі менше листів. За її словами, незабаром ми отримуватимемо в середньому лише один лист на тиждень.



Fagforbundet погоджується на доставку листів раз на тиждень. Однак профспілка хоче, щоб Posten натомість отримав нове завдання: послугу «до дверей» (dørterskeltjenesten). Раз на тиждень листоноша приносив би людям віком від 75 років пошту та інформацію від комуни просто до дверей. Послугу вже протестували в 9 комунах. Профспілка хоче, щоб протягом трьох років вона діяла в тестовому режимі по всій країні.



Якщо зміна набуде чинності, листи йтимуть довше. Ті, хто має цифрову поштову скриньку (Digipost або e-Boks), отримують туди листи від установ, наприклад NAV чи Skatteetaten.



Послугу «до дверей» підтримують SV, Rødt, Sp і MDG, які включили її до власних бюджетних пропозицій. Саме з цими чотирма партіями уряд Робітничої партії зараз веде переговори щодо бюджету в Стортингу. Від цих переговорів залежить, що станеться з Posten.