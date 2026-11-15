15.11.2026 22:23
Страйк на захист Posten у понеділок. В Осло на чверть години зупиняться метро й трамваї
Posten попереджає, що в понеділок у багатьох місцях листи сортуватимуть і доставлятимуть із затримкою. Це особливо стосується Осло та інших великих міст, де відбудуться демонстрації. Затримані листи здебільшого мають надійти наступного дня, коли листоноша приходить за відповідною адресою. Із посилками значних проблем бути не повинно, хоча подекуди вони також можуть затримуватися.
Метро й трамваї в Осло зупиняться з 15:00 до 15:15
«Ми обираємо короткий політичний страйк, щоб не надто зачепити сторонніх людей», — каже Ола Флоберг, лідер профспілки працівників Sporveien у Fagforbundet. Він повідомляє, що до 15:00 метро й трамваї курсуватимуть у звичайному режимі, щоб люди могли доїхати на демонстрацію.
Де відбудуться демонстрації
Час проведення в інших містах:
- 15:00–15:45: Берген (Torgallmenningen), Ставангер (Torget), Тронгейм (Trondheim torg), Крістіансанн (Kirkegata біля Torvet), Тромсе (Strandtorget), а також, зокрема, Тенсберг, Фредрікстад, Гамар, Нарвік, Гарстад і Альта;
- 15:00–16:00: Олесунн і Молде (Rådhusplassen);
- 14:30–15:30: Арендал (Kanalplassen);
- від 13:30: зокрема Аскім, Оппдал, Стьорен і Рьорус.
Листи раз на тиждень із липня 2027 року
Міністерка транспорту Камзі Гунаратнам (Ap) пояснювала, що люди надсилають дедалі менше листів. За її словами, незабаром ми отримуватимемо в середньому лише один лист на тиждень.
Fagforbundet погоджується на доставку листів раз на тиждень. Однак профспілка хоче, щоб Posten натомість отримав нове завдання: послугу «до дверей» (dørterskeltjenesten). Раз на тиждень листоноша приносив би людям віком від 75 років пошту та інформацію від комуни просто до дверей. Послугу вже протестували в 9 комунах. Профспілка хоче, щоб протягом трьох років вона діяла в тестовому режимі по всій країні.
Якщо зміна набуде чинності, листи йтимуть довше. Ті, хто має цифрову поштову скриньку (Digipost або e-Boks), отримують туди листи від установ, наприклад NAV чи Skatteetaten.
Послугу «до дверей» підтримують SV, Rødt, Sp і MDG, які включили її до власних бюджетних пропозицій. Саме з цими чотирма партіями уряд Робітничої партії зараз веде переговори щодо бюджету в Стортингу. Від цих переговорів залежить, що станеться з Posten.
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