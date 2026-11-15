15.11.2026 22:23
Streik for å forsvare Posten på mandag. T-bane og trikker i Oslo stanser i et kvarter
Posten varsler at brev mandag vil bli sortert og levert forsinket mange steder. Dette gjelder særlig Oslo og andre større byer der det blir demonstrasjoner. De fleste forsinkede brevene skal komme fram neste dag postbudet kommer til den aktuelle adressen. Det bør ikke bli større problemer med pakker, selv om de også kan bli forsinket enkelte steder.
T-bane og trikker i Oslo stanser fra 15.00 til 15.15
«Vi velger en kort politisk streik for å ikke ramme utenforstående for hardt», sier Ola Floberg, leder for Sporveiens ansatte i Fagforbundet. Han varsler at T-banen og trikkene går som normalt fram til klokken 15.00, slik at folk kan komme seg til demonstrasjonen.
Hvor demonstrasjonene finner sted
Tidspunkter i andre byer:
- 15.00–15.45: Bergen (Torgallmenningen), Stavanger (Torget), Trondheim (Trondheim torg), Kristiansand (Kirkegata ved Torvet), Tromsø (Strandtorget), samt blant annet Tønsberg, Fredrikstad, Hamar, Narvik, Harstad og Alta,
- 15.00–16.00: Ålesund og Molde (Rådhusplassen),
- 14.30–15.30: Arendal (Kanalplassen),
- fra 13.30: blant annet Askim, Oppdal, Støren og Røros.
Brev én gang i uken fra juli 2027
Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam (Ap) forklarte at folk sender stadig færre brev. Ifølge henne vil vi snart i gjennomsnitt bare få ett brev i uken.
Fagforbundet aksepterer brevlevering én gang i uken. De vil imidlertid at Posten til gjengjeld skal få en ny oppgave: dørterskeltjenesten. Én gang i uken skal postbudet bringe post og informasjon fra kommunen helt til døren for personer over 75 år. Tjenesten er allerede prøvd ut i ni kommuner. Fagforeningen vil at den skal testes i hele landet i tre år.
Hvis endringen trer i kraft, vil brevene bruke lengre tid. De som har en digital postkasse (Digipost eller e-Boks), får brev fra offentlige myndigheter der, for eksempel fra NAV eller Skatteetaten.
Dørterskeltjenesten støttes av SV, Rødt, Sp og MDG, som har tatt den med i sine egne budsjettforslag. Det er med disse fire partiene Arbeiderparti-regjeringen nå forhandler om budsjettet på Stortinget. Utfallet for Posten avhenger av disse forhandlingene.
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