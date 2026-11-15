Streiken starter klokken 13.30 i hele Norge. Den er innkalt av Fagforbundet, landets største fagforening, som har over 418 000 medlemmer. Dette er en politisk streik, altså en kort, varslet arbeidsstans. På denne måten protesterer de ansatte mot politikernes beslutning, ikke mot arbeidsgiveren sin. Det er første gang Fagforbundet alene oppfordrer til en slik streik over hele landet.



Posten varsler at brev mandag vil bli sortert og levert forsinket mange steder. Dette gjelder særlig Oslo og andre større byer der det blir demonstrasjoner. De fleste forsinkede brevene skal komme fram neste dag postbudet kommer til den aktuelle adressen. Det bør ikke bli større problemer med pakker, selv om de også kan bli forsinket enkelte steder.

T-bane og trikker i Oslo stanser fra 15.00 til 15.15 Ansatte i Sporveien, selskapet som driver T-banen og trikkene i Oslo, slutter seg til streiken. Ruter, som organiserer kollektivtransporten, bekrefter at T-banen og trikkene mandag ikke vil kjøre fra 15.00 til 15.15. T-banevognene og trikkene kjører til nærmeste stasjon eller holdeplass og venter der til streiken er over. Det kan fortsatt oppstå forsinkelser en stund etter klokken 15.15. Verken Ruter eller fagforeningen nevner bussene.



«Vi velger en kort politisk streik for å ikke ramme utenforstående for hardt», sier Ola Floberg, leder for Sporveiens ansatte i Fagforbundet. Han varsler at T-banen og trikkene går som normalt fram til klokken 15.00, slik at folk kan komme seg til demonstrasjonen.

Hvor demonstrasjonene finner sted fra 15.00 til 15.45. Blant talerne er Fagforbundets leder Helene Harsvik Skeibrok, lederne for tre partier: Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Kirsti Bergstø (SV) og Marie Sneve Martinussen (Rødt), samt Siren Jensen fra MDG og lederen for fagforeningssammenslutningen LO, Kine Asper Vistnes.



Tidspunkter i andre byer: 15.00–15.45: Bergen (Torgallmenningen), Stavanger (Torget), Trondheim (Trondheim torg), Kristiansand (Kirkegata ved Torvet), Tromsø (Strandtorget), samt blant annet Tønsberg, Fredrikstad, Hamar, Narvik, Harstad og Alta,

Bergen (Torgallmenningen), Stavanger (Torget), Trondheim (Trondheim torg), Kristiansand (Kirkegata ved Torvet), Tromsø (Strandtorget), samt blant annet Tønsberg, Fredrikstad, Hamar, Narvik, Harstad og Alta, 15.00–16.00: Ålesund og Molde (Rådhusplassen),

Ålesund og Molde (Rådhusplassen), 14.30–15.30: Arendal (Kanalplassen),

Arendal (Kanalplassen), fra 13.30: blant annet Askim, Oppdal, Støren og Røros. Fagforeningen varsler 40 demonstrasjoner. Hoveddemonstrasjonen finner sted i Oslo på Eidsvolls plass foran Stortinget,. Blant talerne er Fagforbundets leder Helene Harsvik Skeibrok, lederne for tre partier: Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Kirsti Bergstø (SV) og Marie Sneve Martinussen (Rødt), samt Siren Jensen fra MDG og lederen for fagforeningssammenslutningen LO, Kine Asper Vistnes.Tidspunkter i andre byer: