15.11.2026 22:23
Pirmadienį vyks streikas ginant „Posten“. Osle 15 minučių sustos metro ir tramvajai
„Posten“ įspėja, kad pirmadienį daugelyje vietų laiškai bus rūšiuojami ir pristatomi vėluojant. Tai ypač taikoma Oslui ir kitiems didesniems miestams, kuriuose vyks demonstracijos. Dauguma vėluojančių laiškų turėtų būti pristatyti kitą dieną, kai laiškininkas ateina nurodytu adresu. Su siuntiniais didesnių problemų neturėtų kilti, nors kai kur jie taip pat gali vėluoti.
Oslo metro ir tramvajai sustos nuo 15:00 iki 15:15
„Renkamės trumpą politinį streiką, kad pernelyg nepaveiktume pašalinių žmonių“, – sako „Fagforbundet“ „Sporveien“ darbuotojų sąjungos vadovas Ola Flobergas. Jis praneša, kad iki 15:00 metro ir tramvajai kursuos įprastai, kad žmonės galėtų nuvykti į demonstraciją.
Kur vyks demonstracijos
Laikas kituose miestuose:
- 15:00–15:45: Bergene (Torgallmenningen), Stavangeryje (Torget), Trondheime (Trondheim torg), Kristiansande (Kirkegata prie Torvet), Tromsėje (Strandtorget), taip pat, be kita ko, Tønsberge, Fredrikstade, Hamare, Narvike, Harstade ir Altoje;
- 15:00–16:00: Ålesunde ir Moldėje (Rådhusplassen);
- 14:30–15:30: Arendalyje (Kanalplassen);
- nuo 13:30: be kita ko, Askime, Oppdale, Størene ir Rørose.
Nuo 2027 m. liepos laiškai – kartą per savaitę
Susisiekimo ministrė Kamzy Gunaratnam (Ap) aiškino, kad žmonės siunčia vis mažiau laiškų. Jos teigimu, netrukus vidutiniškai per savaitę gausime tik po vieną laišką.
„Fagforbundet“ sutinka, kad laiškai būtų pristatomi kartą per savaitę. Tačiau ji nori, kad „Posten“ mainais gautų naują užduotį – paslaugą „iki durų“ (dørterskeltjenesten). Kartą per savaitę laiškininkas vyresniems nei 75 metų žmonėms tiesiai prie durų pristatytų paštą ir savivaldybės informaciją. Paslauga jau išbandyta 9 savivaldybėse. Profesinė sąjunga nori, kad trejus metus ji būtų bandoma visoje šalyje.
Jei pakeitimas įsigalios, laiškai keliaus ilgiau. Tie, kurie turi skaitmeninę pašto dėžutę („Digipost“ arba „e-Boks“), joje gauna laiškus iš institucijų, pavyzdžiui, NAV ar Skatteetaten.
Paslaugą „iki durų“ remia SV, Rødt, Sp ir MDG, kurios ją įtraukė į savo biudžeto pasiūlymus. Būtent su šiomis keturiomis partijomis Darbo partijos vyriausybė dabar derasi dėl biudžeto Stortinge. Nuo šių derybų priklauso, kas nutiks „Posten“.
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