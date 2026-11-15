15 listopada 2026 22:23
Strajk w obronie Posten w poniedziałek. W Oslo na kwadrans staną metro i tramwaje
Posten uprzedza, że w poniedziałek w wielu miejscach listy będą sortowane i doręczane z opóźnieniem. Dotyczy to zwłaszcza Oslo i innych większych miast, w których odbędą się manifestacje. Spóźnione listy mają w większości dotrzeć w kolejnym dniu, w którym listonosz przychodzi pod dany adres. Z paczkami nie powinno być większych problemów, choć miejscami też mogą się spóźnić.
Metro i tramwaje w Oslo staną od 15:00 do 15:15
„Wybieramy krótki strajk polityczny, żeby za bardzo nie uderzyć w osoby postronne” - mówi Ola Floberg, lider związku pracowników Sporveien w Fagforbundet. Zapowiada, że do 15:00 metro i tramwaje będą kursować normalnie, żeby ludzie mogli dojechać na manifestację.
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Gdzie odbędą się manifestacje
Godziny w innych miastach:
- 15:00-15:45: Bergen (Torgallmenningen), Stavanger (Torget), Trondheim (Trondheim torg), Kristiansand (Kirkegata przy Torvet), Tromsø (Strandtorget), a także m.in. Tønsberg, Fredrikstad, Hamar, Narvik, Harstad i Alta,
- 15:00-16:00: Ålesund i Molde (Rådhusplassen),
- 14:30-15:30: Arendal (Kanalplassen),
- od 13:30: m.in. Askim, Oppdal, Støren i Røros.
Listy raz w tygodniu od lipca 2027 roku
Minister transportu Kamzy Gunaratnam (Ap) tłumaczyła, że ludzie wysyłają coraz mniej listów. Według niej przeciętnie będziemy wkrótce dostawać tylko jeden list w tygodniu.
Fagforbundet zgadza się na doręczanie listów raz w tygodniu. Chce jednak, żeby Posten dostał w zamian nowe zadanie: usługę „pod drzwi” (dørterskeltjenesten). Listonosz raz w tygodniu przynosiłby osobom po 75. roku życia pocztę i informacje z gminy prosto do drzwi. Usługę sprawdzono już w 9 gminach. Związek chce, żeby przez trzy lata działała na próbę w całym kraju.
Jeśli zmiana wejdzie w życie, listy będą szły dłużej. Kto ma cyfrową skrzynkę (Digipost albo e-Boks), dostaje tam pisma z urzędów, np. z NAV czy Skatteetaten.
Usługę „pod drzwi” popierają SV, Rødt, Sp i MDG, które wpisały ją do własnych propozycji budżetu. To z tymi czterema partiami rząd Partii Pracy negocjuje teraz budżet w Stortingu. Od tych rozmów zależy, co stanie się z Posten.