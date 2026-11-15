W poniedziałek 16 listopada pracownicy norweskiej poczty Posten przerwą pracę na trzy godziny. Protestują przeciw cięciom w projekcie budżetu na 2027 rok, przez które według związku zawodowego pracę może stracić 2000 z 3000 listonoszy. W Oslo od 15:00 do 15:15 staną metro i tramwaje.

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Strajk zacznie się o 13:30 w całej Norwegii. Zwołał go Fagforbundet, największy związek zawodowy w kraju, który ma ponad 418 tys. członków. To strajk polityczny, czyli krótka, zapowiedziana wcześniej przerwa w pracy. Pracownicy protestują w ten sposób przeciw decyzji polityków, a nie przeciw swojemu pracodawcy. Fagforbundet pierwszy raz sam wzywa do takiego strajku w całym kraju.



Posten uprzedza, że w poniedziałek w wielu miejscach listy będą sortowane i doręczane z opóźnieniem. Dotyczy to zwłaszcza Oslo i innych większych miast, w których odbędą się manifestacje. Spóźnione listy mają w większości dotrzeć w kolejnym dniu, w którym listonosz przychodzi pod dany adres. Z paczkami nie powinno być większych problemów, choć miejscami też mogą się spóźnić.

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Metro i tramwaje w Oslo staną od 15:00 do 15:15 Do strajku dołączą pracownicy Sporveien, czyli spółki, która prowadzi metro i tramwaje w Oslo. Ruter, organizator komunikacji miejskiej, potwierdza, że w poniedziałek od 15:00 do 15:15 metro i tramwaje nie będą jeździć. Pociągi metra i tramwaje dojadą do najbliższej stacji albo przystanku i poczekają tam do końca strajku. Po 15:15 mogą jeszcze przez jakiś czas zdarzać się opóźnienia. O autobusach ani Ruter, ani związek nie wspominają.



„Wybieramy krótki strajk polityczny, żeby za bardzo nie uderzyć w osoby postronne” - mówi Ola Floberg, lider związku pracowników Sporveien w Fagforbundet. Zapowiada, że do 15:00 metro i tramwaje będą kursować normalnie, żeby ludzie mogli dojechać na manifestację.

Gdzie odbędą się manifestacje od 15:00 do 15:45. Przemówią m.in. przewodnicząca Fagforbundet Helene Harsvik Skeibrok, liderzy trzech partii: Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Kirsti Bergstø (SV) i Marie Sneve Martinussen (Rødt), a także Siren Jensen z MDG i lider centrali związkowej LO Kine Asper Vistnes.



Godziny w innych miastach: 15:00-15:45: Bergen (Torgallmenningen), Stavanger (Torget), Trondheim (Trondheim torg), Kristiansand (Kirkegata przy Torvet), Tromsø (Strandtorget), a także m.in. Tønsberg, Fredrikstad, Hamar, Narvik, Harstad i Alta,

Bergen (Torgallmenningen), Stavanger (Torget), Trondheim (Trondheim torg), Kristiansand (Kirkegata przy Torvet), Tromsø (Strandtorget), a także m.in. Tønsberg, Fredrikstad, Hamar, Narvik, Harstad i Alta, 15:00-16:00: Ålesund i Molde (Rådhusplassen),

Ålesund i Molde (Rådhusplassen), 14:30-15:30: Arendal (Kanalplassen),

Arendal (Kanalplassen), od 13:30: m.in. Askim, Oppdal, Støren i Røros. Związek zapowiada 40 manifestacji. Główna odbędzie się w Oslo na Eidsvolls plass przed Stortingiem, czyli norweskim parlamentem,. Przemówią m.in. przewodnicząca Fagforbundet Helene Harsvik Skeibrok, liderzy trzech partii: Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Kirsti Bergstø (SV) i Marie Sneve Martinussen (Rødt), a także Siren Jensen z MDG i lider centrali związkowej LO Kine Asper Vistnes.Godziny w innych miastach: