15.11.2026 22:23
Greva de luni în apărarea Posten. În Oslo, metroul și tramvaiele se vor opri timp de un sfert de oră
Posten avertizează că luni, în multe locuri, scrisorile vor fi sortate și livrate cu întârziere. Acest lucru se aplică în special orașului Oslo și altor orașe mari, unde vor avea loc manifestații. Majoritatea scrisorilor întârziate ar urma să ajungă în următoarea zi în care poștașul trece pe la adresa respectivă. Nu ar trebui să existe probleme majore cu coletele, deși și acestea pot întârzia pe alocuri.
Metroul și tramvaiele din Oslo se vor opri între 15:00 și 15:15
„Alegem o grevă politică scurtă, pentru a nu afecta prea mult persoanele neimplicate”, spune Ola Floberg, liderul sindicatului angajaților Sporveien din cadrul Fagforbundet. El anunță că până la ora 15:00 metroul și tramvaiele vor circula normal, astfel încât oamenii să poată ajunge la manifestație.
Unde vor avea loc manifestațiile
Orele din alte orașe:
- 15:00-15:45: Bergen (Torgallmenningen), Stavanger (Torget), Trondheim (Trondheim torg), Kristiansand (Kirkegata lângă Torvet), Tromsø (Strandtorget), precum și, printre altele, Tønsberg, Fredrikstad, Hamar, Narvik, Harstad și Alta,
- 15:00-16:00: Ålesund și Molde (Rådhusplassen),
- 14:30-15:30: Arendal (Kanalplassen),
- de la 13:30: printre altele Askim, Oppdal, Støren și Røros.
Scrisori o dată pe săptămână din iulie 2027
Ministra Transporturilor, Kamzy Gunaratnam (Ap), a explicat că oamenii trimit tot mai puține scrisori. Potrivit ei, în curând vom primi în medie doar o scrisoare pe săptămână.
Fagforbundet este de acord cu livrarea scrisorilor o dată pe săptămână. Sindicatul vrea însă ca Posten să primească în schimb o nouă sarcină: serviciul „la ușă” (dørterskeltjenesten). O dată pe săptămână, poștașul ar aduce direct la ușa persoanelor de peste 75 de ani corespondența și informațiile din partea primăriei. Serviciul a fost deja testat în 9 municipalități. Sindicatul dorește ca acesta să funcționeze experimental în toată țara timp de trei ani.
Dacă schimbarea va intra în vigoare, scrisorile vor ajunge mai greu. Cei care au o căsuță poștală digitală (Digipost sau e-Boks) primesc acolo documente de la instituții, de exemplu de la NAV sau Skatteetaten.
Serviciul „la ușă” este susținut de SV, Rødt, Sp și MDG, care l-au inclus în propriile propuneri de buget. Guvernul Partidului Laburist negociază acum bugetul în Storting cu aceste patru partide. Soarta Posten depinde de aceste negocieri.
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