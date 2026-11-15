Greva va începe la ora 13:30 în toată Norvegia. A fost convocată de Fagforbundet, cel mai mare sindicat din țară, care are peste 418.000 de membri. Este o grevă politică, adică o întrerupere scurtă a activității, anunțată în prealabil. Angajații protestează astfel împotriva deciziilor politicienilor, nu împotriva angajatorului lor. Este pentru prima dată când Fagforbundet convoacă singur o astfel de grevă la nivel național. Posten avertizează că luni, în multe locuri, scrisorile vor fi sortate și livrate cu întârziere. Acest lucru se aplică în special orașului Oslo și altor orașe mari, unde vor avea loc manifestații. Majoritatea scrisorilor întârziate ar urma să ajungă în următoarea zi în care poștașul trece pe la adresa respectivă. Nu ar trebui să existe probleme majore cu coletele, deși și acestea pot întârzia pe alocuri.

La grevă se vor alătura angajații Sporveien, compania care operează metroul și tramvaiele din Oslo. Ruter, organizatorul transportului public, confirmă că luni între 15:00 și 15:15 metroul și tramvaiele nu vor circula. Trenurile de metrou și tramvaiele vor ajunge la cea mai apropiată stație sau oprire și vor aștepta acolo până la încheierea grevei. După ora 15:15 pot apărea încă întârzieri pentru o perioadă. Nici Ruter, nici sindicatul nu menționează autobuzele. „Alegem o grevă politică scurtă, pentru a nu afecta prea mult persoanele neimplicate”, spune Ola Floberg, liderul sindicatului angajaților Sporveien din cadrul Fagforbundet. El anunță că până la ora 15:00 metroul și tramvaiele vor circula normal, astfel încât oamenii să poată ajunge la manifestație.

Scrisori o dată pe săptămână din iulie 2027

Guvernul Partidului Laburist (Ap) a prezentat proiectul de buget pe 7 octombrie. În 2027, statul vrea să plătească Posten 1,52 miliarde de coroane pentru serviciile poștale, adică cu aproximativ 24% mai puțin decât anul acesta. De la 1 iulie 2027, poștașul ar urma să aducă scrisorile o dată pe săptămână. Acum vine o dată la două zile. Cei care ar dori să primească scrisorile mai des ar putea să le ridice de la un punct de colectare cinci zile pe săptămână. Livrarea coletelor nu ar urma să se schimbe.



Ministra Transporturilor, Kamzy Gunaratnam (Ap), a explicat că oamenii trimit tot mai puține scrisori. Potrivit ei, în curând vom primi în medie doar o scrisoare pe săptămână.



Fagforbundet este de acord cu livrarea scrisorilor o dată pe săptămână. Sindicatul vrea însă ca Posten să primească în schimb o nouă sarcină: serviciul „la ușă” (dørterskeltjenesten). O dată pe săptămână, poștașul ar aduce direct la ușa persoanelor de peste 75 de ani corespondența și informațiile din partea primăriei. Serviciul a fost deja testat în 9 municipalități. Sindicatul dorește ca acesta să funcționeze experimental în toată țara timp de trei ani.



Dacă schimbarea va intra în vigoare, scrisorile vor ajunge mai greu. Cei care au o căsuță poștală digitală (Digipost sau e-Boks) primesc acolo documente de la instituții, de exemplu de la NAV sau Skatteetaten.



Serviciul „la ușă” este susținut de SV, Rødt, Sp și MDG, care l-au inclus în propriile propuneri de buget. Guvernul Partidului Laburist negociază acum bugetul în Storting cu aceste patru partide. Soarta Posten depinde de aceste negocieri.