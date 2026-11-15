El lunes 16 de noviembre, los trabajadores del correo noruego Posten interrumpirán su trabajo durante tres horas. Protestan contra los recortes del proyecto de presupuesto para 2027, por los que, según el sindicato, podrían perder su empleo 2.000 de los 3.000 carteros. En Oslo, el metro y los tranvías se detendrán de 15:00 a 15:15.

La huelga comenzará a las 13:30 en toda Noruega. Ha sido convocada por Fagforbundet, el mayor sindicato del país, que cuenta con más de 418.000 miembros. Se trata de una huelga política, es decir, una breve interrupción del trabajo anunciada previamente. De este modo, los trabajadores protestan contra una decisión de los políticos, no contra su empleador. Es la primera vez que Fagforbundet convoca por sí solo una huelga de este tipo en todo el país.



Posten advierte de que el lunes las cartas se clasificarán y entregarán con retraso en muchos lugares. Esto afecta especialmente a Oslo y otras ciudades grandes, donde se celebrarán manifestaciones. La mayoría de las cartas retrasadas debería llegar el siguiente día en que el cartero acuda a esa dirección. No debería haber mayores problemas con los paquetes, aunque en algunos lugares también pueden llegar tarde.

El metro y los tranvías de Oslo se detendrán de 15:00 a 15:15 A la huelga se sumarán los trabajadores de Sporveien, la empresa que opera el metro y los tranvías de Oslo. Ruter, el organismo responsable del transporte público, confirma que el lunes de 15:00 a 15:15 el metro y los tranvías no circularán. Los trenes de metro y los tranvías llegarán a la estación o parada más cercana y esperarán allí hasta el final de la huelga. Después de las 15:15 todavía pueden producirse retrasos durante algún tiempo. Ni Ruter ni el sindicato mencionan los autobuses.



«Elegimos una huelga política corta para no afectar demasiado a las personas ajenas al conflicto», dice Ola Floberg, líder del sindicato de trabajadores de Sporveien en Fagforbundet. Anuncia que hasta las 15:00 el metro y los tranvías circularán con normalidad para que la gente pueda llegar a la manifestación.

Dónde se celebrarán las manifestaciones de 15:00 a 15:45. Intervendrán, entre otros, la presidenta de Fagforbundet, Helene Harsvik Skeibrok; los líderes de tres partidos: Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Kirsti Bergstø (SV) y Marie Sneve Martinussen (Rødt); así como Siren Jensen, de MDG, y la líder de la central sindical LO, Kine Asper Vistnes.



Horarios en otras ciudades: 15:00-15:45: Bergen (Torgallmenningen), Stavanger (Torget), Trondheim (Trondheim torg), Kristiansand (Kirkegata junto a Torvet), Tromsø (Strandtorget), así como, entre otras, Tønsberg, Fredrikstad, Hamar, Narvik, Harstad y Alta,

Bergen (Torgallmenningen), Stavanger (Torget), Trondheim (Trondheim torg), Kristiansand (Kirkegata junto a Torvet), Tromsø (Strandtorget), así como, entre otras, Tønsberg, Fredrikstad, Hamar, Narvik, Harstad y Alta, 15:00-16:00: Ålesund y Molde (Rådhusplassen),

Ålesund y Molde (Rådhusplassen), 14:30-15:30: Arendal (Kanalplassen),

Arendal (Kanalplassen), desde las 13:30: entre otras, Askim, Oppdal, Støren y Røros. El sindicato anuncia 40 manifestaciones. La principal tendrá lugar en Oslo, en Eidsvolls plass, frente al Storting, el Parlamento noruego,. Intervendrán, entre otros, la presidenta de Fagforbundet, Helene Harsvik Skeibrok; los líderes de tres partidos: Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Kirsti Bergstø (SV) y Marie Sneve Martinussen (Rødt); así como Siren Jensen, de MDG, y la líder de la central sindical LO, Kine Asper Vistnes.Horarios en otras ciudades: