15.11.2026 22:23
Huelga en defensa de Posten el lunes. El metro y los tranvías de Oslo se detendrán durante quince minutos
Posten advierte de que el lunes las cartas se clasificarán y entregarán con retraso en muchos lugares. Esto afecta especialmente a Oslo y otras ciudades grandes, donde se celebrarán manifestaciones. La mayoría de las cartas retrasadas debería llegar el siguiente día en que el cartero acuda a esa dirección. No debería haber mayores problemas con los paquetes, aunque en algunos lugares también pueden llegar tarde.
El metro y los tranvías de Oslo se detendrán de 15:00 a 15:15
«Elegimos una huelga política corta para no afectar demasiado a las personas ajenas al conflicto», dice Ola Floberg, líder del sindicato de trabajadores de Sporveien en Fagforbundet. Anuncia que hasta las 15:00 el metro y los tranvías circularán con normalidad para que la gente pueda llegar a la manifestación.
Dónde se celebrarán las manifestaciones
Horarios en otras ciudades:
- 15:00-15:45: Bergen (Torgallmenningen), Stavanger (Torget), Trondheim (Trondheim torg), Kristiansand (Kirkegata junto a Torvet), Tromsø (Strandtorget), así como, entre otras, Tønsberg, Fredrikstad, Hamar, Narvik, Harstad y Alta,
- 15:00-16:00: Ålesund y Molde (Rådhusplassen),
- 14:30-15:30: Arendal (Kanalplassen),
- desde las 13:30: entre otras, Askim, Oppdal, Støren y Røros.
Cartas una vez por semana a partir de julio de 2027
La ministra de Transportes, Kamzy Gunaratnam (Ap), explicó que la gente envía cada vez menos cartas. Según ella, pronto recibiremos de media solo una carta por semana.
Fagforbundet acepta la entrega de cartas una vez por semana. Sin embargo, quiere que Posten reciba a cambio una nueva tarea: el servicio «a domicilio» (dørterskeltjenesten). Una vez por semana, el cartero llevaría directamente a la puerta de las personas mayores de 75 años el correo y la información del municipio. El servicio ya se ha probado en 9 municipios. El sindicato quiere que funcione a modo de prueba en todo el país durante tres años.
Si el cambio entra en vigor, las cartas tardarán más en llegar. Quienes tengan un buzón digital (Digipost o e-Boks) reciben allí los documentos de las administraciones, por ejemplo de NAV o Skatteetaten.
El servicio «a domicilio» cuenta con el apoyo de SV, Rødt, Sp y MDG, que lo incluyeron en sus propias propuestas presupuestarias. El Gobierno del Partido Laborista negocia ahora el presupuesto en el Storting con esos cuatro partidos. De esas conversaciones depende lo que ocurra con Posten.
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