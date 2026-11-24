Повертаючись з України до Норвегії, без сплати мита можна привезти щонайбільше літр горілки та 100 сигарет на особу, а крім того 1,5 літра вина і 2 літри пива. У вівторок партія Høyre подала до Стортингу пропозицію підвищити ліміти, але на цьогорічні свята нічого не зміниться. З 1 липня штрафи за перевищення ліміту в середньому на 44,5 % вищі.