24.11.2026 15:57
Скільки алкоголю та сигарет можна привезти з України на свята? Літр горілки, 100 сигарет, вищі штрафи з липня
Літр горілки, 1,5 літра вина і 2 літри пива на особу
- 1 літр міцного алкоголю, 1,5 літра вина і 2 літри пива,
- 3 літри вина і 2 літри пива,
- 5 літрів пива.
До кожного набору можна додати 100 сигарет або 125 г іншого тютюну, наприклад снюсу, і 100 сигаретних папірців. Гості з України, які не живуть у Норвегії, можуть привезти 200 сигарет, але в безмитному магазині після прильоту куплять лише 100.
Дві пляшки горілки по 0,7 літра — це вже забагато
Горілку можна ввозити з 20 років, а пиво, вино й сигарети — з 18 років. Діти ліміту на алкоголь і тютюн не мають, а кожен дорослий може використати лише власний ліміт.
До ліміту зараховуються й покупки в безмитному магазині в аеропорту за кордоном, наприклад у Польщі, а в безмитному магазині після прильоту до Норвегії не можна купити більше, ніж дозволяє ліміт. Якщо ви їдете з України суходолом через Польщу, ще на кордоні з Польщею діє польський ліміт для в’їзду з-поза ЄС: без мита й податків лише 40 сигарет або 50 г тютюну. Норвезький ліміт діє окремо, коли ви в’їжджаєте до Норвегії.
Høyre хоче вищих лімітів. На ці свята нічого не зміниться
Такий обмін з 2022 року скасував уряд Стере, до якого входила й Партія центру (Senterpartiet). «Партія центру вже заявила, що позитивно ставиться до пропозиції, тож має бути можливість здобути більшість за збільшення квот», — каже Геллеланд, якого цитує NRK.
Це пропозиція депутатів, а не рішення. Уряд мав би подати зміни «якомога швидше, а найпізніше разом із державним бюджетом на 2028 рік». Пропозиція чекає на розгляд у комітеті, дата голосування невідома. На цьогорічні свята ліміти не зміняться.
Покупки в безмитному магазині після прильоту також зараховуються до ліміту.Фото: Kjetil Ree, Wikimedia Commons, CC0
Інші покупки до 6 000 крон. М’ясо й молочні продукти з України — під забороною
З України, як і з інших країн поза ЄС/ЄЕЗ, м’ясо, м’ясні вироби, молоко й молочні продукти не можна ввозити в багажі, навіть у заводській упаковці. Надсилати їх посилкою теж не можна. Така сама заборона діє на кордоні ЄС, тож ковбасу чи сир з України у вас заберуть уже на кордоні з Польщею. Можна взяти, зокрема, хліб, печиво, шоколад і цукерки.
Якщо ви купуєте продукти дорогою в Польщі, діють правила для країн ЄЕЗ: м’яса, ковбасних виробів і сиру разом до 10 кг на особу від 12 років. М’ясо з магазину повинно мати видимий овальний ветеринарний знак. Домашня ковбаса без такого знака потребує документа про походження, а з територій, де діють обмеження через небезпечні хвороби тварин, наприклад африканську чуму свиней (АЧС), її ввозити не можна. У Польщі такі зони досі діють.
Нікотинові подушечки та IQOS ввозити не можна
Сигарети, снюс і електронні сигарети з нікотином також не можна замовляти з-за кордону посилкою.
Спирт та інший алкоголь міцністю понад 60 % не можна ввозити без спеціального дозволу, навіть у межах ліміту.
Надлишок задекларуйте в Kvoteappen ще до кордону
У 2026 році мито за літр міцного алкоголю становить 432 крони, а за 100 сигарет — 397 крон. З січня ставки можуть зрости.
У Kvoteappen платять щонайпізніше за хвилину до кордону, а підтвердження дійсне 2 години. Якщо зв’язок слабкий, можна заплатити до 48 годин наперед і вибрати час проїзду, від якого рахуються ці 2 години.
Надлишок м’яса в застосунку не задекларуєш, з ним треба йти через червоний коридор (rød sone). Хто має товар для декларування, не може їхати автобусом, який не зупиняється біля червоного коридору.
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