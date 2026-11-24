24.11.2026 15:57
Alcohol y tabaco de España en Navidad: un litro de destilados, 100 cigarrillos y multas más altas desde julio
Un litro de destilados, 1,5 litros de vino y 2 litros de cerveza por persona
- 1 litro de bebidas de alta graduación, 1,5 litros de vino y 2 litros de cerveza,
- 3 litros de vino y 2 litros de cerveza,
- 5 litros de cerveza.
A cada combinación se suman 100 cigarrillos o 125 g de otro tabaco, por ejemplo snus, y 100 papeles de fumar. Quienes vienen de visita desde España y no viven en Noruega pueden traer 200 cigarrillos, pero en la tienda libre de impuestos a la llegada solo podrán comprar 100.
Dos botellas de whisky de 0,7 litros ya son demasiado
Las bebidas de alta graduación solo puede traerlas quien tenga al menos 20 años; la cerveza, el vino y el tabaco, a partir de los 18 años. Los niños no tienen franquicia de alcohol ni de tabaco, y cada adulto solo puede usar la suya, no la de otros.
También cuentan para el límite las compras en la tienda libre de impuestos del aeropuerto en España, y en la tienda libre de impuestos a la llegada a Noruega no puedes comprar más de lo que permite el límite.
Høyre quiere subir los límites. Para estas Navidades no cambiará nada
Ese cambio de tabaco por vino o cerveza lo suprimió a partir de 2022 el Gobierno de Støre, del que también formaba parte el Partido de Centro (Senterpartiet). «El Partido de Centro ya ha anunciado que es favorable a la propuesta, así que debería ser posible conseguir una mayoría a favor de aumentar las cuotas», afirma Helleland, citado por NRK.
Es una propuesta de diputados, no una decisión. El Gobierno tendría que presentar los cambios «lo antes posible y, a más tardar, junto con los presupuestos del Estado para 2028». La propuesta aún espera a que se le asigne una comisión y no se sabe cuándo se votará. Para estas Navidades los límites no cambiarán.
Las compras en la tienda libre de impuestos a la llegada también cuentan para el límite.Foto: Kjetil Ree, Wikimedia Commons, CC0
Otras compras hasta 6000 coronas; carne y embutidos, hasta 10 kg
Desde España, como desde cualquier país del EEE, se pueden traer en total 10 kg de carne, embutidos y queso por persona a partir de los 12 años. La carne comprada en tienda debe llevar visible la marca ovalada de identificación. El embutido casero sin esa marca necesita un documento que acredite su origen, y si procede de zonas con restricciones por enfermedades graves de los animales, como la peste porcina africana (PPA), no se puede traer. En España hay zonas así en la provincia de Barcelona, por los casos de PPA en jabalíes; el Ministerio de Agricultura publica cada semana cómo evolucionan.
Desde países fuera del EEE, como los de América Latina, está prohibido traer carne, productos cárnicos, leche y productos lácteos, también queso, sin autorización de Mattilsynet, la autoridad noruega de seguridad alimentaria. Hay excepciones, como la leche en polvo para bebés.
No se pueden traer bolsitas de nicotina ni IQOS
Tampoco se pueden pedir del extranjero por correo cigarrillos, snus ni cigarrillos electrónicos con nicotina.
El alcohol puro y cualquier otra bebida de más del 60 % no se pueden traer sin un permiso especial, ni siquiera dentro del límite.
Declara el exceso en Kvoteappen antes de la frontera
En 2026, declarar y pagar un litro de bebidas de alta graduación cuesta 432 coronas, y 100 cigarrillos, 397 coronas. A partir de enero, las tarifas podrían subir.
En Kvoteappen se paga como muy tarde un minuto antes de cruzar la frontera, y el justificante vale 2 horas. Si hay poca cobertura, se puede pagar hasta 48 horas antes y elegir la hora de paso, desde la que cuentan esas 2 horas.
El exceso de carne no se puede declarar en la aplicación: con él hay que pasar por el canal rojo (rød sone). Quien lleve algo que declarar no puede viajar en un autobús que no pare en el canal rojo.
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