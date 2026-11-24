Dos botellas de whisky de 0,7 litros ya son demasiado

Dos botellas de 0,7 litros suman 1,4 litros, así que el exceso hay que declararlo y pagar sus impuestos. En lugar del límite de bebidas de alta graduación que no uses puedes llevar 1,5 litros de vino o de cerveza, y en lugar del vino, la misma cantidad de cerveza. El vino y la cerveza no se pueden cambiar por bebidas de alta graduación, ni el límite de tabaco por vino o cerveza.



Las bebidas de alta graduación solo puede traerlas quien tenga al menos 20 años; la cerveza, el vino y el tabaco, a partir de los 18 años. Los niños no tienen franquicia de alcohol ni de tabaco, y cada adulto solo puede usar la suya, no la de otros.



También cuentan para el límite las compras en la tienda libre de impuestos del aeropuerto en España, y en la tienda libre de impuestos a la llegada a Noruega no puedes comprar más de lo que permite el límite.