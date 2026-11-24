24.11.2026 15:57
Kiek alkoholio ir cigarečių įsivešite iš Lietuvos per šventes? Litras degtinės, 100 cigarečių, didesnės baudos
Vienam asmeniui – litras degtinės, 1,5 litro vyno ir 2 litrai alaus
- 1 litras stipriojo alkoholio, 1,5 litro vyno ir 2 litrai alaus,
- 3 litrai vyno ir 2 litrai alaus,
- 5 litrai alaus.
Prie kiekvieno rinkinio dar galima pridėti 100 cigarečių arba 125 g kito tabako, pvz., snuso, ir 100 cigarečių popierėlių. Svečiai iš Lietuvos, kurie negyvena Norvegijoje, gali įsivežti 200 cigarečių, tačiau atvykimo oro uosto neapmuitinamų prekių parduotuvėje nusipirks tik 100.
Du degtinės buteliai po 0,7 litro – jau per daug
Degtinę gali įsivežti asmenys nuo 20 metų, o alų, vyną ir cigaretes – nuo 18 metų. Vaikai alkoholio ir tabako limito neturi, o kiekvienas suaugęs asmuo turi tik savo limitą.
Į limitą įskaičiuojami ir pirkiniai Lietuvos oro uosto neapmuitinamų prekių parduotuvėje, o atvykę į Norvegiją, tokioje parduotuvėje daugiau, nei leidžia limitas, nenusipirksite.
Høyre nori didesnių limitų. Šioms šventėms niekas nepasikeis
Šią galimybę nuo 2022 m. panaikino Støre vyriausybė, kurioje buvo ir Centro partija (Senterpartiet). „Senterpartiet jau pranešė, kad palankiai vertina pasiūlymą, todėl turėtų būti įmanoma surinkti daugumą už didesnius limitus“, – sako Hellelandas, kurį cituoja NRK.
Tai parlamentarų siūlymas, o ne sprendimas. Vyriausybė turėtų pateikti pakeitimus „kuo greičiau, bet ne vėliau kaip kartu su 2028 m. valstybės biudžetu“. Siūlymą dar turi apsvarstyti komitetas, balsavimo data nežinoma. Šių metų šventėms limitai nepasikeis.
Į limitą įskaičiuojami ir pirkiniai atvykimo oro uosto neapmuitinamų prekių parduotuvėje.Nuotr. Kjetil Ree, Wikimedia Commons, CC0
Kitos prekės – iki 6 000 kr, mėsa ir mėsos gaminiai – iki 10 kg
Mėsos, mėsos gaminių ir sūrio iš Lietuvos, kaip ir iš kitų EEE šalių, galima įsivežti iš viso 10 kg vienam asmeniui nuo 12 metų. Ant parduotuvėje pirktos mėsos ar jos pakuotės turi būti matomas ovalus identifikavimo ženklas. Naminei dešrai be tokio ženklo reikia kilmės dokumento, o iš teritorijų, kuriose dėl pavojingų gyvūnų ligų, pvz., afrikinio kiaulių maro (AKM), taikomi apribojimai, jos įvežti negalima. Lietuvoje tokių zonų vis dar yra.
Nikotino maišelių ir IQOS įsivežti negalima
Cigarečių, snuso ir elektroninių cigarečių su nikotinu taip pat negalima užsisakyti iš užsienio siuntiniu.
Spirito ir kito stipresnio nei 60 proc. alkoholio be specialaus leidimo įsivežti negalima, net neviršijant limito.
Perteklių deklaruokite programėlėje „Kvoteappen“ dar prieš kirsdami sieną
2026 m. litro stipriojo alkoholio apmuitinimas kainuoja 432 kr, o 100 cigarečių – 397 kr. Nuo sausio tarifai gali padidėti.
„Kvoteappen“ programėlėje sumokėti reikia ne vėliau kaip likus minutei iki sienos kirtimo, o patvirtinimas galioja 2 valandas. Jei ryšys silpnas, galima sumokėti iki 48 valandų anksčiau ir pasirinkti sienos kirtimo laiką, nuo kurio skaičiuojamos tos 2 valandos.
Mėsos pertekliaus programėlėje nedeklaruosite – su juo reikia eiti į raudonąjį koridorių (rød sone). Kas turi deklaruotinų prekių, negali važiuoti autobusu, kuris nesustoja prie raudonojo koridoriaus.
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