24.11.2026 15:57
Cât alcool și tutun aduci din România de sărbători? Un litru de tărie, 100 de țigări, amenzi mărite din iulie
Un litru de tărie, 1,5 litri de vin și 2 litri de bere de persoană
- 1 litru de tărie, 1,5 litri de vin și 2 litri de bere,
- 3 litri de vin și 2 litri de bere,
- 5 litri de bere.
La fiecare combinație se adaugă 100 de țigări sau 125 g de alte produse din tutun, de exemplu snus, și 100 de foițe de țigară. Vizitatorii din România care nu locuiesc în Norvegia pot aduce 200 de țigări, dar în magazinul duty-free de la sosire pot cumpăra doar 100.
Două sticle de tărie de 0,7 litri sunt deja prea mult
Tăria o poate aduce doar cine are cel puțin 20 de ani, iar berea, vinul și țigările cine are cel puțin 18 ani. Copiii nu au o limită proprie de alcool sau tutun, iar fiecare adult poate folosi doar limita sa.
În limită intră și cumpărăturile din magazinul duty-free de pe aeroportul din România, iar în magazinul duty-free de la sosirea în Norvegia nu poți cumpăra peste limită.
Høyre vrea limite mai mari. Pentru sărbătorile acestea nu se schimbă nimic
Schimbul a fost eliminat din 2022 de guvernul Støre, din care făcea parte și Partidul de Centru (Senterpartiet). „Senterpartiet a anunțat deja că privește pozitiv propunerea, așa că ar trebui să fie posibilă obținerea unei majorități pentru limite mai mari”, spune Helleland, citat de NRK.
Este o propunere a unor deputați, nu o decizie. Guvernul ar urma să prezinte modificările „cât mai repede posibil și cel târziu odată cu bugetul de stat pentru 2028”. Propunerea urmează să fie analizată în comisie, iar data votului nu se cunoaște. Pentru sărbătorile din acest an limitele nu se schimbă.
Și cumpărăturile din magazinul duty-free de la sosire intră în limită.Foto: Kjetil Ree, Wikimedia Commons, CC0
Alte cumpărături până la 6 000 kr, carne și mezeluri până la 10 kg
Din România se pot aduce în total 10 kg de carne, mezeluri și brânză de persoană, de la vârsta de 12 ani. Carnea din magazin trebuie să aibă, la vedere, ștampila veterinară ovală. Cârnații sau slănina de casă fără această ștampilă au nevoie de un document care să le dovedească originea, iar din zonele cu restricții din cauza unor boli grave ale animalelor, de exemplu pesta porcină africană (PPA), nu au voie să fie aduse. În România astfel de zone există în continuare.
Pliculețele cu nicotină și IQOS nu pot fi aduse
De asemenea, țigările, snusul și țigările electronice cu nicotină nu pot fi comandate din străinătate prin colet.
Spirtul alimentar și orice altă băutură cu peste 60% alcool, de exemplu o pălincă de casă mai tare de 60%, nu pot fi aduse fără o autorizație specială, nici măcar în cadrul limitei.
Declară surplusul în Kvoteappen înainte de graniță
În 2026 vămuirea unui litru de tărie costă 432 kr, iar a 100 de țigări, 397 kr. Din ianuarie tarifele pot crește.
În Kvoteappen plătești cel târziu cu un minut înainte de graniță, iar confirmarea este valabilă 2 ore. Dacă semnalul e slab, poți plăti cu până la 48 de ore înainte și poți alege ora la care treci granița, de la care se calculează cele 2 ore.
Cantitatea de carne peste limită nu o poți declara în aplicație. Cu ea treci prin culoarul roșu (rød sone). Cine are bunuri de declarat nu poate călători cu un autobuz care nu oprește la culoarul roșu.
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