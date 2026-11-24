24 listopada 2026 15:57
Ile alkoholu i papierosów przywieziesz z Polski na święta? Litr wódki, 100 papierosów, kary wyższe od lipca
Litr wódki, 1,5 litra wina i 2 litry piwa na osobę
- 1 litr mocnego alkoholu, 1,5 litra wina i 2 litry piwa,
- 3 litry wina i 2 litry piwa,
- 5 litrów piwa.
Do każdego zestawu dochodzi 100 papierosów albo 125 g innego tytoniu, np. snusu, i 100 bibułek. Goście z Polski, którzy nie mieszkają w Norwegii, mogą przywieźć 200 papierosów, ale w sklepie bezcłowym po przylocie kupią tylko 100.
Dwie butelki wódki po 0,7 litra to już za dużo
Wódkę przywiezie osoba od 20 lat, a piwo, wino i papierosy od 18 lat. Dzieci nie mają limitu alkoholu ani tytoniu, a każdy dorosły ma tylko własny limit.
Do limitu wliczają się też zakupy w sklepie wolnocłowym na lotnisku w Polsce, a w sklepie bezcłowym po przylocie do Norwegii nie kupisz więcej niż limit.
Høyre chce wyższych limitów. Na te święta nic się nie zmieni
Zamianę zniósł od 2022 roku rząd Støre, w którym była też Partia Centrum (Senterpartiet). „Senterpartiet już zapowiedziało, że jest pozytywnie nastawione do propozycji, więc zdobycie większości za wyższymi limitami powinno być możliwe” – mówi Helleland, cytowany przez NRK.
To wniosek posłów, a nie decyzja. Rząd miałby przedstawić zmiany „jak najszybciej, a najpóźniej razem z budżetem państwa na 2028 rok”. Sprawa czeka na komisję, termin głosowania nie jest znany. Na tegoroczne święta limity się nie zmienią.
Zakupy w sklepie bezcłowym po przylocie też wliczają się do limitu.Fot. Kjetil Ree, Wikimedia Commons, CC0
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Inne zakupy do 6 000 kr, mięso i wędliny do 10 kg
Mięsa, wędlin i sera wolno przywieźć z Polski łącznie 10 kg na osobę od 12 lat. Mięso ze sklepu musi mieć widoczny owalny znak weterynaryjny. Domowa kiełbasa bez takiego znaku wymaga dokumentu pochodzenia, a z obszarów objętych ograniczeniami z powodu groźnych chorób zwierząt, np. afrykańskiego pomoru świń (ASF), nie wolno jej przywozić. W Polsce takie strefy nadal obowiązują.
Saszetek nikotynowych i IQOS nie wolno przywieźć
Papierosów, snusu ani e-papierosów z nikotyną nie wolno też zamawiać z zagranicy przesyłką.
Spirytusu i innego alkoholu mocniejszego niż 60 proc. nie wolno przywieźć bez specjalnego zezwolenia, nawet w limicie.
Nadwyżkę zgłoś w Kvoteappen przed granicą
W 2026 roku oclenie litra mocnego alkoholu kosztuje 432 kr, a 100 papierosów 397 kr. Od stycznia stawki mogą wzrosnąć.
W Kvoteappen płaci się najpóźniej minutę przed granicą, a potwierdzenie jest ważne 2 godziny. Przy słabym zasięgu można zapłacić do 48 godzin wcześniej i wybrać godzinę przejazdu, od której liczą się te 2 godziny.
Nadwyżki mięsa w aplikacji nie zgłosisz, z nią idzie się na czerwony pas (rød sone). Kto ma towar do zgłoszenia, nie może jechać autobusem, który nie zatrzymuje się przy czerwonym pasie.
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