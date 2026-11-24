24.11.2026 15:57
Hvor mye alkohol og røyk får du ta med fra Polen til jul? 1 liter vodka, 100 sigaretter, høyere bøter fra juli
Én liter vodka, 1,5 liter vin og 2 liter øl per person
- 1 liter brennevin, 1,5 liter vin og 2 liter øl,
- 3 liter vin og 2 liter øl,
- 5 liter øl.
I tillegg til hvert eksempel kommer 100 sigaretter eller 125 g annen tobakk, for eksempel snus, og 100 blad sigarettpapir. Besøkende fra Polen som ikke bor i Norge, kan ta med 200 sigaretter, men i taxfreebutikken ved ankomst får de bare kjøpe 100.
To flasker vodka på 0,7 liter er allerede for mye
Du må ha fylt 20 år for å ta med vodka og 18 år for å ta med øl, vin og sigaretter. Barn har ingen kvote for alkohol eller tobakk, og hver voksen har bare sin egen kvote.
Det du kjøper i taxfreebutikken på flyplassen i Polen, regnes også med i kvoten, og i taxfreebutikken ved ankomst til Norge får du ikke kjøpe mer enn kvoten.
Høyre vil ha høyere kvoter. Til årets jul endres ingenting
Støre-regjeringen, der også Senterpartiet satt, fjernet byttemuligheten fra 2022. «Senterpartiet har allereie varsla at dei er positive til forslaget», sier Helleland ifølge NRK. Dermed bør det etter hans syn være mulig å få flertall for høyere kvoter.
Dette er et representantforslag, ikke et vedtak. Ifølge forslaget skal regjeringen legge fram endringene «så raskt som mogleg, og seinast i samband med statsbudsjettet for 2028». Saken venter på behandling i komité, og det er ikke kjent når den kommer opp til avstemning. Kvotene endres ikke til årets jul.
Det du kjøper i taxfreebutikken ved ankomst, regnes også med i kvoten.Foto: Kjetil Ree, Wikimedia Commons, CC0
Andre varer for inntil 6 000 kr, kjøtt og kjøttvarer inntil 10 kg
Fra Polen kan du ta med inntil 10 kg kjøtt, kjøttvarer og ost til sammen per person fra fylte 12 år. Kjøtt fra butikken må ha et synlig ovalt identifikasjonsmerke (stempel). For hjemmelaget pølse uten et slikt merke må du kunne dokumentere hvor den kommer fra, og fra områder med restriksjoner på grunn av alvorlige smittsomme dyresykdommer, for eksempel afrikansk svinepest (ASF), er det forbudt å ta den med. I Polen finnes det fortsatt slike restriksjonsområder.
Nikotinposer og IQOS kan du ikke ta med
Du har heller ikke lov til å bestille sigaretter, snus eller e-sigaretter med nikotin fra utlandet og få dem tilsendt.
Alkohol sterkere enn 60 prosent, for eksempel polsk spirytus, kan du ikke ta med uten særskilt tillatelse, heller ikke innenfor kvoten.
Fortoll det du har over kvoten i Kvoteappen før grensen
I 2026 koster det 432 kr å fortolle én liter brennevin og 397 kr å fortolle 100 sigaretter. Fra januar kan satsene bli høyere.
I Kvoteappen må du betale senest ett minutt før du passerer grensen, og kvitteringen er gyldig i 2 timer. Har du dårlig mobildekning, kan du betale inntil 48 timer på forhånd og velge når du skal passere grensen. De 2 timene regnes da fra tidspunktet du har valgt.
Kjøtt over kvoten kan du ikke deklarere i appen. Da må du gå på rød sone. Har du varer som skal deklareres, kan du ikke reise med en buss som ikke stopper ved rød sone.
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