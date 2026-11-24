To flasker vodka på 0,7 liter er allerede for mye

To flasker på 0,7 liter blir 1,4 liter, så det som går over kvoten, må fortolles. Bruker du ikke brennevinskvoten, kan du i stedet ta med 1,5 liter vin eller øl, og bruker du ikke vinkvoten, kan du ta med like mye øl. Vin og øl kan ikke byttes mot vodka, og tobakkskvoten kan ikke byttes mot vin eller øl.



Du må ha fylt 20 år for å ta med vodka og 18 år for å ta med øl, vin og sigaretter. Barn har ingen kvote for alkohol eller tobakk, og hver voksen har bare sin egen kvote.



Det du kjøper i taxfreebutikken på flyplassen i Polen, regnes også med i kvoten, og i taxfreebutikken ved ankomst til Norge får du ikke kjøpe mer enn kvoten.