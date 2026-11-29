За даними SSB, з вересня по жовтень 2026 року кількість трудових відносин скоротилася на трохи більш ніж 6000 , тобто на 0,2 відсотка. Це попередні дані, скориговані з урахуванням сезонних коливань. Тому остаточні показники ще можуть змінитися. Трендовий рівень безробіття в жовтні становив 4,7 відсотка. Цей показник походить із дослідження робочої сили (Arbeidskraftundersøkelsen, AKU), яке проводить SSB.

Кількість трудових відносин серед іммігрантів зросла майже на 19 000

З вересня 2025 року по вересень 2026 року кількість трудових відносин зросла майже на 29 500. Це остаточні дані без сезонного коригування.



На іммігрантів із цієї кількості припало майже 19 000 трудових відносин. Як повідомляє SSB, ця група забезпечила понад 60 відсотків усього зростання.



Одну з причин SSB вбачає в припливі людей з України. «Важливим поясненням є те, що серед багатьох українців, які прибули до Норвегії після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, чимало знайшли роботу», — йдеться в заяві керівниці секції SSB Тоньє Кобер від 25 листопада.