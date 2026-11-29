Середня договірна зарплата в Норвегії: 59 310 крон. Кількість трудових відносин серед іммігрантів зросла майже на 19 000
У жовтні кількість трудових відносин зменшилася більш ніж на 6000
Трендовий рівень безробіття в жовтні становив 4,7 відсотка. Цей показник походить із дослідження робочої сили (Arbeidskraftundersøkelsen, AKU), яке проводить SSB.
Кількість трудових відносин серед іммігрантів зросла майже на 19 000
На іммігрантів із цієї кількості припало майже 19 000 трудових відносин. Як повідомляє SSB, ця група забезпечила понад 60 відсотків усього зростання.
Одну з причин SSB вбачає в припливі людей з України. «Важливим поясненням є те, що серед багатьох українців, які прибули до Норвегії після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, чимало знайшли роботу», — йдеться в заяві керівниці секції SSB Тоньє Кобер від 25 листопада.
Договірна зарплата включає фіксовані складові
Середній показник подається в перерахунку на повну зайнятість (heltidsekvivalent). Той, хто працює неповний робочий день, повинен порівнювати із середнім показником свою зарплату, перераховану на повну зайнятість, а не суму, яку він фактично отримує.
Середній показник не відображає, скільки заробляє типовий працівник. За даними SSB, у 2025 році понад 63 відсотки трудових відносин, розрахованих у повних ставках, мали оплату нижчу за середню.
Текст підготовлено із застосуванням ШІ на основі джерел, зазначених у статті.
Джерела: Статистичне управління Норвегії (SSB), Parat24.
Найновіші статті
- Жовте попередження про повінь у Вестланні та Серланні. Сильні опади до ранку середи
- Норвегія зіткнеться з величезними проблемами? На охорону здоров’я чекає масштабний колапс
- Онлайн-покупки: 14 днів на відмову від договору. Хто платить за повернення товару
- Коли в Осло засяє ялинка на Universitetsplassen? Оркестр почне грати вже о 16:45
- Економічне зростання вдвічі вище. Дві галузі змінили картину норвезької економіки
- Погодні зміни в Норвегії. Температура підвищиться навіть на 30 градусів