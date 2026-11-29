Salario mensual pactado medio en Noruega: 59.310 coronas. Los inmigrantes sumaron casi 19.000 empleos
En octubre se perdieron más de 6.000 empleos
La tasa de desempleo tendencial fue del 4,7 % en octubre. Este indicador procede de la Encuesta de Población Activa (Arbeidskraftundersøkelsen, AKU), realizada por SSB.
Los inmigrantes sumaron casi 19.000 empleos
Los inmigrantes representaron casi 19.000 de esos empleos. Según SSB, este grupo es responsable de más del 60 % de todo el aumento.
SSB ve una de las causas en la llegada de personas procedentes de Ucrania. «Una explicación importante es que, entre los numerosos ucranianos que llegaron a Noruega tras la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, muchos encontraron trabajo», afirma Tonje Køber, jefa de sección de SSB, en un comunicado del 25 de noviembre.
El salario pactado incluye componentes fijos
La media se indica en equivalentes a tiempo completo (heltidsekvivalent). Por tanto, quien trabaja a tiempo parcial debe comparar con la media su salario convertido a jornada completa, y no la cantidad que recibe realmente.
La media no muestra cuánto gana un trabajador típico. Según SSB, en 2025 más del 63 % de los empleos, calculados en equivalentes a tiempo completo, tenían una remuneración inferior a la media.
Texto elaborado con ayuda de IA a partir de las fuentes indicadas en el artículo.
Fuentes: Statistisk sentralbyrå (SSB), Parat24.
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