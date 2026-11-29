Según SSB, entre septiembre y octubre de 2026 el número de empleos disminuyó en algo más de 6.000 , es decir, un 0,2 %. Se trata de datos preliminares, ajustados estacionalmente. Por lo tanto, las cifras definitivas aún pueden cambiar. La tasa de desempleo tendencial fue del 4,7 % en octubre. Este indicador procede de la Encuesta de Población Activa (Arbeidskraftundersøkelsen, AKU), realizada por SSB.

Los inmigrantes sumaron casi 19.000 empleos

De septiembre de 2025 a septiembre de 2026, el número de empleos aumentó en casi 29.500. Son datos definitivos, sin ajuste estacional.



Los inmigrantes representaron casi 19.000 de esos empleos. Según SSB, este grupo es responsable de más del 60 % de todo el aumento.



SSB ve una de las causas en la llegada de personas procedentes de Ucrania. «Una explicación importante es que, entre los numerosos ucranianos que llegaron a Noruega tras la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, muchos encontraron trabajo», afirma Tonje Køber, jefa de sección de SSB, en un comunicado del 25 de noviembre.